Amazon a le Samsung Galaxy Note 10+ déverrouillé en vente avec une remise importante

Il semble qu’Amazon veuille vraiment vous vendre un produit existant Appareil phare de Samsung avant la société grand événement (en ligne uniquement) Unpacked devrait apporter le Galaxy Note 20, Note 20 Ultra, Pliez 2, et Z Flip 5G à la lumière, avec killer offres récentes sur le Galaxy S20 + et S20 Ultra suivi aujourd’hui d’une promotion similaire Note 10+.

Encore une fois, vous avez 24 heures pour économiser gros sans aucune condition, bien que nous ne fassions pas attention à ne pas mentionner cette 4G LTE uniquement La centrale électrique de 6,8 pouces a obtenu une remise encore plus importante il y a quelques semaines chez un autre détaillant. Mais avec L’offre spéciale franchement incroyable de Microsoft dans le rétroviseur, une démarque de 250 $ devra être faite pour les chasseurs de bonnes affaires accros à la vitesse.

Depuis le déverrouillé Samsung Galaxy Note 10+ est généralement disponible à 1099,99 $ et plus, cette nouvelle baisse de prix ne fait pas exactement du combiné propulsé par le Snapdragon 855, mais elle le rend certainement plus attrayant que son petit frère.

La réduction de 250 $ mentionnée ci-dessus est bonne pour une variante de stockage d’entrée de gamme de 256 Go et une configuration de 512 Go compatible avec les thésauriseurs numériques, qui se vend normalement à 1200 $, mais il convient également de souligner que ce dernier modèle est exclusivement disponible dans une teinte Aura Black sur Amazon , tandis que le premier peut être obtenu dans un trio de travaux de peinture, y compris Aura White, Aura Silver et Aura Black.

Avant de décider lequel des deux vous devez opter, gardez à l’esprit que, contrairement au « format normal » Note 10, la note jumbo de taille 10+ est livrée avec un emplacement pour carte microSD pour une extension de mémoire facile. Et en parlant de mémoire, vous voudrez peut-être noter (sans jeu de mots) que les versions de stockage de 256 et 512 Go partagent également un nombre de RAM de 12 Go.

Le reste des spécifications exceptionnelles comprend un bel écran Dynamic AMOLED avec une perforation centrée, une grande batterie de 4300 mAh avec un support de charge rapide de 45 W et une configuration de caméra orientée vers l’arrière quadruple comprenant un tireur primaire 12 MP, un téléobjectif 12 MP, un capteur ultra-grand-angle 16MP et une caméra de profondeur 3D franchement largement inutile.

Pendant ce temps, le Galaxy Note 10 de 256 Go est techniquement toujours disponible à son prix de liste sur Amazon, mais pour un temps sans doute limité, vous pouvez obtenir le très bien examiné Galaxy Watch Active 2 inclus sans frais supplémentaires. C’est en fait aussi une très bonne affaire, surtout si vous envisagez d’acheter une smartwatch décente compatible Android et iOS de toute façon.