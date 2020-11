Amazon: 35% de réduction sur la Galaxy Tab A7 déjà abordable de Samsung

Nous pouvons gagner une commission si vous effectuez un achat à partir des liens sur cette page.

le le week-end de vente touche à sa fin, mais s’il vous reste encore des articles à rayer de votre liste de courses, Le Cyber ​​Monday est sur le point de commencer. Si vous recherchez une ardoise Android sans fioritures, ne cherchez pas plus loin que le Samsung Galaxy Tab A7, qui a été réduit de 35% sur Amazon.

La tablette était sorti en septembre avec un prix de départ de 229,99 $, et il est actuellement de 149,99 $ sur le site Web de commerce électronique.

L’ardoise de milieu de gamme dispose d’un écran LCD de 10,4 pouces avec une résolution de 2000 x 1200 pixels et est alimentée par le Qualcomm Snapdragon 662 qui est associé à au moins 3 Go de RAM et 32 ​​Go de stockage interne. L’appareil contient une énorme batterie de 7 040 mAh, ce qui garantit une longue durée de vie.

La caméra frontale fait 5MP et l’ardoise offre également la reconnaissance faciale, ce qui n’est pas disponible sur les autres tablettes de la gamme de prix.

Vous obtenez également une caméra arrière 8MP, un système à quatre haut-parleurs Dolby Atmos, une prise casque 3,5 mm, un emplacement pour carte microSD et un chargement USB-C. Les choix de couleurs incluent le gris foncé, l’argent et l’or.

Pour conclure, si la durée de vie de la batterie et son prix abordable sont vos principales préoccupations, la Galaxy Tab A7 est un achat solide au prix actuel.