Amazfit Bip S est lancé en Inde pour 4999 roupies (mise à jour: modèle Lite aussi)

Mise à jour: 29 juillet 2020 (3 h 51 HE): L’Amazfit Bip S a été lancé en Inde le mois dernier, apportant de nombreuses fonctionnalités pour 4 999 Rs (~ 66 $). C’est un prix bas, mais que faire si vous cherchez quelque chose d’encore moins cher? C’est là qu’intervient le nouveau Amazfit Bip S Lite.

Le nouveau portable vient d’être lancé en Inde pour Rs 3799 (~ 51 $), mais il y a certainement quelques compromis par rapport au Bip S.Pour un, Huami dit qu’il a une autonomie de 30 jours par rapport au modèle standard revendiqué 40 -endurance journalière. L’Amazfit Bip S Lite suit également huit modes et activités sportifs par rapport aux 10 modes du modèle standard.

Présentation #AmazfitBipSLite avec 💎 Affichage transflectif

💎 Batterie 30 jours

💎 30g léger

💎 150+ visages de montre et uniquement pour 3799 INR!#Vis maintenant sur notre site officiel et @Flipkart Première #Vente flash commence maintenant: https://t.co/sLVWg9ODMb Avoir #BipSLite avant qu’il ne soit en rupture de stock! 🤩 pic.twitter.com/jBEq1adMgq – Amazfit Inde (@AmazfitIndia) 29 juillet 2020

Néanmoins, le modèle Lite intègre des fonctionnalités telles que la résistance à l’eau 5ATM, un écran couleur, la suite de santé PAI de la société et 40 cadrans de montre (avec d’autres à venir via des mises à jour). La première vente flash pour le Bip S Lite a lieu dès l’écriture via Flipkart.

Pour ce que ça vaut, notre propre Adamya Sharma a pensé que le modèle standard était un très bon tracker de fitness dans son examen Amazfit Bip S. Cependant, de graves problèmes de connectivité des applications et certains problèmes d’utilisabilité (par exemple, commandes de musique, manque d’entraînements de style libre) ont gâché son expérience. Vous voudrez peut-être attendre les critiques de Bip S Lite.

Article original: 3 juin 2020 (03:26 HE): Amazfit est l’un des plus grands noms de l’espace fitness et portable, avec ses gadgets offrant un bon rapport qualité-prix. Maintenant, la société a lancé l’Amazfit Bip S en Inde, marquant le dernier rapport qualité / prix sur le marché.

Le principal argument de vente du portable pourrait être son endurance, Amazfit vantant une autonomie de 40 jours. Mais cela tombe considérablement à 20 heures lorsque vous utilisez le GPS intégré, et l’entreprise affirme que vous pouvez vous attendre à 15 jours d’utilisation dans un «scénario d’utilisation typique».

L’Amazfit Bip S propose dix modes sportifs, dont la course à pied, la marche, les tapis de course et le yoga. Sinon, vous obtenez également une résistance à l’eau de 5ATM pour une durabilité améliorée, un écran couleur transflectif de 1,28 pouce et Bluetooth 5.

L’Amazfit Bip S est disponible en Inde pour 4 999 Rs (~ 66 $) et peut être acheté via le site Web officiel d’Amazfit, Amazon, Flipkart et plusieurs autres détaillants.

Nous sommes en train de revoir le portable et mettrons à jour l’article avec la revue Amazfit Bip S dès sa publication. Pour l’instant, vous pouvez consulter une couverture plus portable via les liens ci-dessous.