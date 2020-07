Amanda Seyfried a refusé le rôle Gamora de MCU pour cette raison BIZZARE !!! Regrette-t-elle sa décision maintenant?

Tout le monde sait que travailler avec le Univers cinématographique Marvel est un gros problème. Il ne sera pas faux d’appeler MCU la franchise la plus réussie de tous les temps. Les films attrayants constituent une énorme base de fans pour les acteurs. Les publics du monde entier adorent regarder des films MCU.

Qui est Amanda Seyfried?

Amanda Seyfried est une actrice, chanteuse et mannequin américaine. Elle a osé jouer à l’âge de 15 ans. Depuis, elle est apparue dans de nombreux films à succès. Les films notables dans lesquels Amanda a joué incluent Mama Mia et Mean Girls.

Amanda Seyfried a-t-elle vraiment refusé un rôle avec MCU?

Mais tous les acteurs ne sont pas prêts à bouger avec MCU. La liste de ces acteurs est assez longue! Amanda Seyfried est l’une de ces actrices qui a refusé le rôle. Vous voudrez peut-être connaître la raison bizarre derrière cela!

Pourquoi at-elle refusé le rouleau?

Amanda n’a pas précisé le nom du personnage immédiatement. Mais nous avons compris l’astuce. Lisez la suite pour en savoir plus!

MCU a approché Amanda pour un rôle majeur dans le film Guardians of the Galaxy. Elle devait jouer le rôle de Gamora (la fille de Thanos). Elle s’est exclamée qu’elle ne voulait pas passer par le processus de maquillage épuisant. Elle a également déclaré qu’elle ne voulait pas passer au vert pendant six mois! Eh bien, elle avait raison. L’obsession de MCU pour le look parfait peut devenir assez étendue. De plus, le tournage a duré environ une année. Double ce qu’Amanda supposait. On dirait qu’elle serait restée verte pendant plus de six mois!

Qui a eu le rôle alors?

Suite à cela, Zoe Saldana a accepté le rôle de Gamora. Le film a été déclaré un succès au box-office. Cela a rapporté près de 772 millions de dollars au box-office!

Zoe Saldana, l’actrice qui a joué le rôle de Gamora dans Guardians Of The Galaxy (crédits: Pinterest)

Amanda a-t-elle des regrets?

Amando a précédemment déclaré qu’elle ne regrettait pas d’avoir refusé ce rôle. Elle se contente d’avoir fait d’autres projets qui l’ont rendue heureuse.