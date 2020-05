Amalgame à nouveau quatrième partie: PANTHER QUEEN

Bienvenue à #AmalgamAgain quatrième partie. Ce mash-up vous est présenté par Newsarama et l’artiste de retour Hailey Renee Brown.

Vous pouvez vérifier exactement ce que Amalgame à nouveau est là, et nos premiers mash-ups, le Mighty Mortal, Recourber et Batte de fer. Consultez ensuite notre dernier amalgame ci-dessous.

par Hailey Renee Brown

L’OMS: Panther Queen

L’inspiration: Wonder Woman de DC et Black Panther de Marvel.

La loglineMonarque d’une nation avancée située sur une île cachée au large des côtes africaines, D’Anna la «merveille de Wakandan» règne avec bienveillance en tant que reine panthère de sa génération

Guerrière féroce avec une force, des sens et une agilité améliorés possédés par les habitants indigènes de l’île et avec des bracelets indestructibles, une tiare et un lasso fait d’un mystérieux minerai de métal, Panther Queen sert de protecteur de son peuple et de héros dans le monde entier.

The Meta: Oui, nous sommes en 2020. Nous mélangeons un personnage féminin et masculin.

À notre grande surprise, tout en jetant des idées sur d’éventuelles combinaisons DC-Marvel, Black Panther et Woman Woman ont beaucoup plus en commun qu’on ne le pense immédiatement. Et pas seulement parce que les deux ont été des «premiers» personnages importants pour les bandes dessinées grand public ou pour ces raisons, les deux ont alimenté des moments passionnants de la culture pop lorsque leurs films respectifs à succès ont fait leurs débuts dans les huit mois les uns des autres.

Narrativement, les deux personnages font partie de la lignée royale des royaumes cachés et de différentes manières mythiques et exotiques. Les identités de super-héros des deux personnages sont des manteaux culturels qui doivent être protégés par un combat rituel. Les deux servent de diplomates / émissaires de leurs royaumes au monde extérieur.

Dans cette version, l’île africaine cachée de Wakanda abrite une culture ancienne et avancée qui a été appropriée et adaptée / combinée avec certains faits historiques dans la mythologie Themyscira / Amazones par les Grecs.

Mais ils se sont approprié généreusement.

Dans notre Amalgam Again, les Wakandais ne sont pas uniquement une nation de femmes guerrières immortelles, mais sont plutôt une culture matriarcale. Et le manteau de Panther Queen est transmis à la première fille née de la reine précédente, mais doit être défendue des adversaires qui ont prouvé leur habileté en tant que guerriers au service du royaume.

L’artiste: Hailey Renee Brown revient pour donner vie à Panther Queen. La diplômée de l’école Kubert a coloré notre premier amalgame, le Mighty Mortal (sur les crayons de Rags Morales), mais cette fois Hailey peut montrer son propre travail de conception. Et les résultats sont stupéfiants.

Vous pouvez découvrir plus de travaux de Hailey sur hailrenarts.com ou sur son compte Instagram.