Amalgame à nouveau, première partie: le puissant mortel

The Mighty Mortal par Rags Morales & Hailey Renee Brown

The Mighty Mortal par Rags Morales & Hailey Renee Brown

Bienvenue à #AmalgamAgain partie un. Ce mash-up vous est présenté par Newsarama et les artistes Rags Morales et Hailey Renee Brown.

Vous pouvez vérifier était Amalgame à nouveau est ici, puis découvrez notre première création ci-dessous.



L’OMS: Le puissant mortel

L’inspiration: Shazam de DC et Marvel le Mighty Thor

La logline: Dans les derniers instants avant sa mort qui mèneront à Ragnarok et à la fin des dieux nordiques, leur roi Odin décide que l’ère des mortels est sur Terre et que son acte final offre à l’humanité le plus grand outil d’Asgard – Mjolnir – à qui il estime être le mortel le plus digne de la Terre.

L’ancien dieu sélectionne Donnie Batson, 14 ans, mais Odin meurt avant de révéler à Donnie pourquoi il a été jugé le plus digne.

Aidé par ses meilleurs amis Freddie Selvig et Mary Foster, lorsque Billy invoque le pouvoir de Mjolnir, il devient le Mighty Mortal, se transformant temporairement en adulte avec la force, le courage et la sagesse acquis au fil des siècles par les Asgardiens.

The Meta: Pourquoi écrasons-nous le Puissant Thor de la Terre Le plus puissant Des héros avec le monde Le plus puissant Mortel?

Eh bien, il y a cette…

Mais compte tenu de l’importance récente de Ragnarok, de la mort d’Odin et de sa succession dans Marvel Comics et l’univers cinématographique Marvel, les parallèles entre des êtres anciens et puissants à leur mort accordant un vaste pouvoir basé sur un panthéon de dieux à des êtres humains « dignes » mais peu probables étaient difficiles à ignorer lors de la recherche d’une certaine similitude entre les personnages de Marvel et DC.

Bien sûr, nous avons dû intégrer les éléments de Donald Blake d’origine de Thor, que Marvel Comics et Studios ont plus ou moins abandonnés, mais ils ont tous deux exploré le concept de la valeur de Thor, qui rejoint les origines de Shazam (y compris dans le récent reportage). film) assez bien.

La mythologie des deux personnages implique également le partage fréquent ou l’octroi / le transfert de la source de leurs pouvoirs.

Pendant ce temps, les héros sont souvent définis par leurs méchants et dans notre esprit, le Mighty Mortal sera menacé (nous n’essayons pas de canaliser Stan Lee exprès, promis) par Teth-Loki.

Teth-Loki était un enfant humain orphelin qu’Odin a adopté il y a des milliers d’années et qui a grandi à Asgard. Mais quand Odin a transmis sa lance magique Gungnir, l’arme la plus puissante d’Asgard, à son fils adoptif, Teth-Loki a été corrompu par son pouvoir et a comploté contre Odin pendant des millénaires.

Survivant à Ragnarok parce qu’il n’est pas un véritable Asgardien, le méchant se rend dans son monde natal de la Terre possédant toujours le pouvoir de Gungnir et croyant que Mjolnir et son pouvoir lui appartiennent à juste titre.

Les artistes: L’artiste préféré des fans Rags Morales (DC’s Crise d’identité, Action Comics) a eu la gentillesse d’apporter sa main professionnelle à la première édition de notre petite expérience, coloriée par l’artiste Hailey Renee Brown.

« Hailey est un nouveau venu dans le quartier », nous a expliqué Morales. «Diplômée de l’école Joe Kubert, son travail se trouve dans Magazine Friction et chez Dynamite. Sa palette variée va des brillants anime aux sombres classiques. Cet artiste numérique / classique est à surveiller à l’avenir. «

Vous pouvez consulter le travail de Hailey sur hailrenarts.com ou sur son compte Instagram et vous verrez plus de ses talents ici plus tard cette semaine.