Amalgame à nouveau, deuxième partie: RECURVE

Bienvenue à #AmalgamAgain deuxième partie. Ce mash-up vous est présenté par Newsarama et l'artiste Ty Peterson.

Vous pouvez vérifier exactement ce que Amalgame à nouveau est là, et notre premier mash-up, le Mighty Mortal. Consultez ensuite notre dernier amalgame ci-dessous.

L’OMS: Recurve

L’inspiration: Green Arrow de DC et Daredevil de Marvel

La Logline: Autrefois l’un des avocats les plus riches et les plus puissants du monde, Matthew Queen est aveuglé par l’exposition à un médicament altérant la génétique produit par une société corrompue qu’il représentait.

Formé pendant des années par un ordre secret de guerriers appelé le Chaste en tir à l’arc, en arts martiaux et en utilisant ses sens intensifiés en raison de la toxine, la reine retourne dans le quartier ravagé par le crime dans lequel il a grandi en tant qu’avocat pro bono le jour et combattant du crime la nuit.

The Meta: Quelques éléments disparates se sont réunis lors de l’examen de la fusion de Green Arrow et Daredevil. L’inspiration originale était tout simplement qu’ils avaient tous les deux des séries télévisées simultanées et populaires qui avaient des éléments tonaux et sombres communs.

Et c’était un épisode de la première saison de Netflix Daredevil qui a conduit au match.

L’épisode S1: 5 présentait un scénario dans lequel Matt Murdock et Foggy Nelson défendent une femme aux moyens modestes contre un homme d’affaires puissant qui essaie de la sortir de son appartement loué.

Cela a fait penser aux années 1970 maintenant célèbres Lanterne verte # 76, dont les lecteurs se souviennent comme du début de la Lanterne verte / Flèche verte dirigée par Denny O’Neil et Neal Adams, familièrement connus sous le nom de «Hard-Traveling Heroes».

Cette toute première histoire impliquait Green Arrow défendre les pauvres locataires noirs contre un taudis urbain.

Bref, cet arc historique de 14 numéros a été et est probablement encore le plus grand moment de définition de caractère de Green Arrow, quand il s’est complètement transformé de qui était à l’origine un arnaque de Batman de l’âge d’or en le guerrier de justice sociale le plus célèbre de la bande dessinée , avant que ce terme ne soit jugé dérogatoire dans certains milieux.

Matt Murdock au cours de son histoire a le plus souvent été décrit comme un avocat dans une petite entreprise privée défendant des gens ordinaires contre des intérêts puissants, donc la fusion de la Reine soucieuse de la justice sociale avec un officier du système de justice juridique Murdock semblait être un choix naturel .

Une autre exigence initiale était également de proposer un nouveau jeu de puissance qui a sauté du profil tout à fait unique de Daredevil tout en ajoutant un différenciateur, et un archer sans vue nous a immédiatement sauté dessus. Cela nous a rappelé la touche mémorable unique de Frank Miller sur Green Arrow dans Le retour du chevalier noir – Ollie a conservé ses compétences d’archer expert malgré la perte d’un de ses bras.

C’est alors notre artiste Ty Peterson qui a suggéré Daredevil: première année foulard intégral enveloppant incorporé plus tard dans la série Netflix, et le concept entièrement gélifié.

Le nom: Un arc recourbé, pour mémoire, est un arc dont les membres s’éloignent de l’archer lorsqu’il n’est pas cordé et fournit de l’énergie plus efficacement qu’un arc à membres droits.

L’artiste: Le futur Ty Peterson, un récent diplômé de l’école Kubert, a ajouté plusieurs éléments clés au mélange, ce qui a vraiment aidé à mettre l’accent sur la prémisse.

Vous pouvez consulter le travail de Ty sur https://typeterson.pb.online et sur Instagram: @ typeterson8 et twitter: @TyPetersonArt.