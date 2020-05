Amalgame à nouveau cinquième partie: VENOM VERT

Crédits: Ty Peterson



Bienvenue à la conclusion de #AmalgamAgain. Ce mash-up final vous est présenté par Newsarama et l’artiste de retour Ty Peterson.

Vous pouvez vérifier exactement ce que Amalgame à nouveau est là, et nos premiers mash-ups, le Mighty Mortal, Recourber, Batte de fer et Panther Queen. Consultez ensuite notre dernier amalgame ci-dessous.

L’OMS: Green Venom (et le Green Venom Corps)

L’inspiration: DC’s Green Lantern et Marvel’s Venom

La logline: Hal Brock sert le secteur 616, protégeant la Terre et son système solaire en tant que membre des casques bleus intergalactiques du Green Venom Corps.

Son partenaire symbiote (qui apparaît comme un anneau au doigt de Hal hors de combat), utilise ses capacités de métamorphose pour améliorer la force et l’endurance de Hal, servir d’armure de protection et créer tout outil ou arme que Hal peut imaginer.

The Meta: Le venin de serpent et d’insecte est vert n’est-ce pas?

Je veux dire, il semble que cela devrait être …

Parmi nos nouveaux amalgames DC-Marvel d’une semaine terminée, Green Venom est le plus inspiré par le jeu de puissance des personnages combinés.

Les anneaux Green Lantern quelque peu sensibles, et la relation quelque peu symbiotique entre une lanterne verte et leur anneau suggéraient un équivalent Marvel à une dynamique symbiotique «cosmique» et à BOOM!

Le voilà.

Dans cette version, les Anciens Gardiens de l’Univers ont combattu avec le Klyntar pendant des éons, jusqu’à ce qu’une trêve éventuelle soit formée, et une partie du cessez-le-feu difficile était la création mutuelle d’une nouvelle force de maintien de la paix intergalactique collaborative – le Green Venom Corps.

Parce que la nature intrinsèque du Klyntar est agressive et violente, les Anciens Gardiens doivent rechercher les individus les plus déterminés de chaque secteur pour exercer suffisamment d’influence sur leurs partenaires symbiotes pour freiner leurs tendances les plus extrêmes.

De cette façon, nous avons pu tirer la mythologie de la volonté / spectre émotionnel de Green Lantern avec l’inclinaison parfois anti-héros de Venom avec le genre de film de copain copain bon / cop-mauvais flic de la Venin film.

Pensez donc aux constructions en anneaux mais noir d’encre et peut-être un peu plus violentes dans la nature… dites les phalanges en laiton au lieu d’un gant de boxe (ou peut-être un essaim de frelons meurtriers ..!) Avec la prise de contrôle complète du venin apparaissant comme une armure protectrice dans des circonstances extrêmes et / ou comme combinaison spatiale de protection.

L’artiste: Le récent diplômé de l’école Kubert, Ty Peterson, revient pour son deuxième personnage Amalgam Again.

Vous pouvez consulter le travail de Ty sur https://typeterson.pb.online et sur Instagram: @ typeterson8 et twitter: @TyPetersonArt.