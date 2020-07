Amal Clooney refuse-t-elle de dormir à côté de George Clooney? est-ce vrai?

Dans la vie d’un coupé, de nombreux malentendus et ressentiments se rencontrent toujours pendant leur mariage ou dans une relation. Peut-être que le mari ne fait pas attention à elle, ou il lui manque quelque chose, dont la femme est furieuse. Chaque couple a ces moments à vivre. Et il semble que les choses ne fonctionnent pas trop bien pour George Clooney, car sa femme Amal est assez en colère contre lui. Et leurs différences se sont considérablement accrues. George ne craint pas de prendre soin de ses enfants. Mais il aurait l’impression d’être assigné à résidence car Amal est assez occupée au travail.

Bien qu’il n’y ait aucune preuve de ces rumeurs et que beaucoup considèrent qu’il s’agit d’un canular. «Amal a une séquence de contrôle, surtout quand George n’est pas là. Elle continue de se demander ce qu’il fait et se met en colère quand il manque ses appels. Une source proche du couple a déclaré. Lisez la suite pour savoir pourquoi Amal est en colère contre George et refuse de dormir à côté de lui.

Les combats de George et Amal sont devenus plus intenses.

Un autre ami proche du couple a déclaré que les combats de George et Amal sont devenus plus brutaux et intenses. Et il y a des moments où le couple dort dans des pièces différentes.

«Ils sont ensemble depuis quelques années et ils ne dorment pas ensemble dans la même pièce à cause de leurs différences. Il n’est pas du genre à tricher et n’arrive pas à comprendre pourquoi quelqu’un d’aussi beau et intelligent qu’Amal pourrait être jaloux ». La source citée.

George ne veut pas toujours rester à la maison.

La source a également précisé que l’acteur syriana n’aime pas toujours être celui qui reste à la maison. Il a une carrière passionnée et des amis qui veulent passer du temps avec lui. «Même si George ne craint pas de rester à la maison et de regarder des films de sport et d’action de temps en temps. Parfois, ses garçons et lui vont faire un voyage de dernière minute à la villa du lac de Côme ou préparer des pizzas avant de partir pour une longue balade à moto. De temps en temps, il est frustré et un peu fou. Ils se disputent pour savoir où ils devraient élever leurs enfants. Amal veut envoyer ses enfants dans une école privée à Londres et George veut envoyer leurs enfants dans une école aux États-Unis.

Les rumeurs se sont avérées fausses.

Le couple a été entraîné dans plusieurs rumeurs, notamment des problèmes relationnels et certaines affirmant que le couple était divorcé. Avoir Amal s’est avéré être la plus grande chose dans la vie de George. Ses amis proches le savent et George est plutôt content de sa famille et de ses enfants.