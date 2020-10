Amadou Dante prolonge SK Sturm Graz jusqu’en 2024

Amadou Dante a prématurément prolongé son contrat avec l’équipe de Bundesliga Sturm Graz de quatre ans jusqu’en 2024.

Le club a annoncé vendredi. Le défenseur malien âgé de 20 ans a disputé les cinq matches de championnat pendant toute la saison cette saison.

« Amadou Dante est un joueur que n’importe quel club peut souhaiter. Son engagement et sa volonté d’apprendre sont exemplaires et je sais qu’il nous procurera beaucoup de plaisir. Nous sommes vraiment heureux de pouvoir planifier avec Amadou sur le long terme », déclare Andreas Schicker, directeur général du sport.

Le joueur lui-même dit: « Je me sens très à l’aise avec Sturm, tout le monde m’aide que je me sens chez moi en Autriche. J’ai vraiment hâte de passer les prochaines années à Graz et ferai tout mon possible pour rendre ma confiance. . «