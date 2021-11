Álvaro Morte, le professeur de La Casa de Papel méconnaissable dans son nouveau rôle sur Amazon Prime Video

On le connaît sous le nom du Professeur dans la série Netflix, mais maintenant Álvaro Morte de La Casa de Papel est complètement méconnaissable aux côtés de Rosamund Pike dans La Roue du temps d’Amazon Prime.

La série La Roue du temps d’Amazon, qui est présentée comme le prochain Game of Thrones, a diffusé son quatrième épisode le vendredi 26 novembre. L’épisode, intitulé Le Dragon Réincarné, mettait en scène la star de La Casa de Papel, Álvaro Morte (qui jouait le Professeur dans la série Netflix) dans le rôle de Logain Ablar, un homme mystique ayant la capacité de manier le Pouvoir Unique.

Álvaro Morte loin de La Casa de Papel dans son nouveau rôle dans la série Amazon La Roue du temps

L’acteur espagnol a acquis une renommée mondiale après son rôle dans La Casa de Papel de Netflix, où il incarnait le cerveau qui rassemblait le groupe de voleurs et dirigeait les casses. Si Alvaro Morte n’a pas eu besoin d’enfiler un costume pour le drame du casse, l’acteur s’est complètement transformé pour son rôle dans La Roue du temps.

Le héros autoproclamé a passé la majeure partie de l’épisode en cage chez les Aes Sedai, un ordre de femmes ayant accès au pouvoir unique, jusqu’à ce qu’il parvienne à se libérer et à les blesser toutes en même temps.

Les grosses lunettes noires du professeur, sa barbe soignée, son costume et sa cravate ont disparu. Dans son nouveau rôle, le redoutable Logain de Alvaro Morte revêt une perruque et arbore une chevelure sombre, fluide et longue d’épaule, une robe brune et bleue, avec une expression dangereuse.

Ce rôle n’a rien à voir avec le professeur calculateur, intelligent et, parfois, non violent de Morte dans La Maison de papier, et montre le potentiel de jeu de l’acteur. Il rit comme un fou lorsqu’il parade dans une ville, et pleure lorsque ses pouvoirs lui sont retirés, ce qui est un changement rafraîchissant par rapport à la vision de l’acteur au téléphone, dirigeant un hold-up.

Dans une scène, Logain se retrouve face à la toute-puissante Moirane de Rosamund Pike, qui l’informe qu’il n’est pas le “Dragon Reborn”, la réincarnation prophétique du canalisateur masculin qui détient le Pouvoir Unique et sauvera le monde.

La Roue du temps est une adaptation de l’épopée fantastique du même nom, composée de 14 livres, écrite par l’auteur Robert Jordan. Outre Morte et Pike, la série en huit épisodes met en vedette Josha Stradowski (Rand), Daniel Henney (Lan Mandragoran), Madeleine Madden (Egwene) et Marcus Rutherford (Perrin), entre autres.

Pour rappel, la série La Roue du temps est dispo en streaming sur Amazon Prime Video, un nouvel épisode est diffusé chaque vendredi.