Alton Brown se lance dans une diatribe hilarante sur Twitter avant les élections

Helstons Spring Lady Mesh Brown

Blouson moto textile vintage pour femmeSaisonnalité : printemps-été Matière : tissu technique poly-nylon et tissu Mesh 3D ventilé et très résistantGrands empiècements en Mesh 3D sur l'avant, les manches et dans le dos pour assurer une excellente aérationDoublure complète (corps et manches) fixe en textile