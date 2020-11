Alternate Pixar Ideas, Mike Myers salue Sean Connery & More – / Film

The Morning Watch est une fonctionnalité récurrente qui met en évidence une poignée de vidéos remarquables sur le Web. Il peut s’agir d’essais vidéo, de productions faites par des fans, de featurettes, de courts métrages, de sketches hilarants ou de tout ce qui a à voir avec nos films et émissions de télévision préférés.

Dans cette édition, découvrez un tas d’idées abandonnées de Pixar Animation qui n’ont pas été transformées en films comme À l’envers, Les incroyables, WALL-E, Monsters Inc., et plus. De plus, regardez Mike Myers Rendre hommage à Sean Connery dans un clip du American Film Institute les archives. Et enfin, découvrez à quoi ressemble une journée normale dans la vie d’un comédien, d’une personnalité de la télévision et Communauté étoile Joël McHale.

Tout d’abord, Pixar a rassemblé un tas d’idées abandonnées de leurs films au fil des ans. Par exemple, À l’envers à l’origine, 27 émotions différentes dans l’esprit de Riley, chacune avec son propre nom. L’ouverture de Toy Story 3 avait à l’origine une ouverture différente qui aurait révélé que Molly jouait réellement avec les jouets d’Andy. Découvrez encore plus d’idées qui ne se sont pas retrouvées sur grand écran dans la vidéo complète ci-dessus.

Ensuite, en l’honneur de feu Sean Connery, l’American Film Institute a publié un hommage à la star de James Bond lors de l’une de leurs précédentes cérémonies de remise de prix. Vêtu d’un kilt écossais complet, l’acteur honore l’héritage de l’espion débonnaire de Connery, y compris l’influence indéniable que sa version de 007 a eue sur la franchise Austin Powers.

Enfin, Joel McHale nous guide à travers une journée normale, qui comprend beaucoup moins d’action de showbiz que vous ne le pensez. McHale est un père de famille, ce qui comprend regarder quelque chose comme Les Simpsons ou Bob’s Burgers avec ses enfants, mais il part parfois pour tourner une apparition dans un jeu télévisé ou enregistrer un podcast ou quelque chose du genre.

