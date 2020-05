Altered Carbon Season 3: Fans des théories et des attentes d’une saga de science-fiction nominée aux Emmy.

– Publicité –



Théories des fans d’Altered Carbon Season 3: Avenir, société, transformations, nouvelles technologies, corps humains, mort et Altered Carbon de Netflix. Pas grand chose à dire sur l’un des joyaux de la plate-forme de streaming géante Netflix.

La série est basée sur un roman du même nom. il a été écrit par Richard K. Morgan. Créée le 2 février 2018 sur Netflix Altered Carbon a attiré l’attention de beaucoup.

La première saison se composait de dix épisodes et a tellement apprécié que les créateurs en ont fait la suite. La deuxième saison qui a pris beaucoup de temps en raison du remplacement du leader Takeshi Kovacs. Il a été créé en 2020 le 27 février avec huit épisodes. L’ampleur et le perfectionnement de cette série peuvent être calculés par le fait que la série est une saga Sci-Fi nominée aux Emmy sur Netflix.

Que savons-nous de l’histoire d’Altered Carbon?

La série tourne autour du 23ème siècle. Cela signifie qu’il essaie de suggérer des événements de l’avenir. Ici, à cette époque, un esprit humain est numérisé. Plus de 360 ​​ans dans le futur, tout cela s’est déroulé dans une métropole futuriste connue sous le nom de Bay City. Nous avons un appareil appelé pile corticale où les souvenirs et la conscience d’une personne sont décantés et empilés.

Takeshi Kovacs, un ancien guerrier interstellaire d’élite emprisonné depuis 250 ans, est téléchargé dans un avenir qu’il a tenté d’arrêter. Il est également connu comme Envoyé,

Modification de la saison 3: à quoi s’attendre?

Dans la dernière décharge, nous avions vu que Kovacs découvre que Quell a deux esprits. Parmi eux, l’un des récits est celui d’un Aîné dont les enfants ont été tués il y a des siècles.

Dans l’épisode 8 de la saison 2, nous apprenons que Elder permet à qui il occupe le pouvoir de réguler le faisceau de haute puissance connu sous le nom de pouvoir des anges. Et là-dessus, le titre a été nommé Broken Angels.

Harlan tire sur Jaegar; plus tard, nous reconnaissons le rôle d’Elder et d’Anthony Mackie comme le personnage principal d’Altered Carbon.

La prochaine sortie est susceptible de jouer avec les résultats du «double empilement» et la connexion de Poe avec Dig devrait également jouer un rôle plus important.

ALTERED CARBON SEASON 3 VOIRONS-NOUS ANTHONY MACKIE?

Altered Carbon Season 3: Date de sortie

Aucune annonce concernant le déroulement de la troisième saison n’a été officiellement annoncée.

Saison 2 de la chaîne les fanatiques avec de nombreuses questions sans réponse, nous pourrions voir une troisième saison possible pour elle.

