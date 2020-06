Altered Carbon Season 2: date de sortie, détails de la distribution et calendrier des épisodes

– – –

Altered Carbon est une série télévisée web cyberpunk. La première saison de cette série a fait ses débuts le 2 février 2018 dans le divertissement télévisé. Basé sur la réponse du public, le spectacle a été renouvelé par le développement. Les fans ont exprimé leur bonheur après la déclaration de renouvellement du développement. Dans ce guide, je vais discuter des détails de la distribution de la saison 2 d’Altered Carbon et du calendrier des épisodes.

La série est créée par Laeta Kalogridis. Il suit le genre Cyberpunk. L’histoire de la série est basée sur le roman du même nom de 2002 de l’auteur anglais Richard K. Morgan. Brian Nelson, James Middleton, David Ellison, Dana Goldberg, Marcy Ross, Mike Medavoy, Arnold W. Messer, Bradley J. Fischer, James Vanderbilt, Nick Hurran, Russel Friend, Garrett Lerner, Steve Blackman, Alison Schapker, Laeta Kalogridis sont les producteurs exécutifs de la série Web télévisée. Les sociétés de production impliquées dans la création de la série Web télévisée sont Skydance Television, Virago Productions, Mythology Entertainment, Phoenix Pictures.

Qui sont les acteurs inclus dans Altered Carbon season 2?

Joel Kinnaman,

James Purefoy comme Laurens Bancroft,

Martha Higareda comme Kristin Ortega,

Chris Conner comme Edgar Poe,

Dichen Lachman,

Ato Essandoh comme Vernon Elliot,

Kristin Lehman comme Miriam Bancroft et Naomi Bancroft,

Trieu Tran en tant que Mister Leung / Ghostwalker,

Renée Elise Goldsberry en tant que fauconnier Quellcrist «Quell»,

Lela Loren comme Danica Harlan,

Simone Missick comme Trepp,

Dina Shihabi comme Dig 301,

Torben Liebrecht comme Jaeger / Ivan Carrera,

Byron Mann comme O.G. Kovacs,

Tamara Taylor comme Oumou Prescott,

Marlene Forte comme Alazne Ortega,

Tahmoh Penikett comme Dimitri,

Hiro Kanagawa en tant que capitaine Tanaka,

Hayley Law en tant que Lizzie Elliot,

Will Yun Lee en tant qu’original Takeshi Kovacs / «Kovacs Prime,

Adam Busch comme Mickey,

Michael Shanks comme Horace Axley,

Sen Mitsuji en tant que Tanaseda Yukito,

Waleed Zuaiter comme Samir Abboud,

James Saito,

Neal McDonough comme Konrad Harlan.

Altered Carbon Season 2: Détails de l’épisode

Saison 2, épisode 1: Phantom Lady réalisé par Ciaran Donnelly, écrit par Laeta Kalogridis, diffusé le 27 février 2020.

Saison 2 Episode 2: Paiement différé réalisé par Ciaran Donnelly, écrit par Sarah Nicole Jones, diffusé le 27 février 2020.

Saison 2, épisode 3: Nightmare Alley réalisé par M.J.Bassett, écrit par Michael R. Perry, diffusé le 27 février 2020.

Saison 2 Episode 4: Shadow of a Doubt réalisé par M.J.Bassett, écrit par Sang Kyu Kim, diffusé le 27 février 2020.

Saison 2, épisode 5: I Wake up Screaming réalisé par Jeremy Webb, écrit par Cortney Norris, diffusé le 27 février 2020.

Saison 2, épisode 6: Bury Me Dead réalisé par Jeremy Webb, écrit par Adam Lash et Cori Uchida, diffusé le 27 février 2020.

Saison 2, épisode 7: Experiment Perilous réalisé par Salli Richardson-Whitfield, écrit par Nevin Densham, diffusé le 27 février 2020.

Saison 2, épisode 8: Broken Angels réalisé par Salli Richardson-Whitfield, écrit par Alison Schapker et Elizabeth Padden, diffusé le 27 février 2020

