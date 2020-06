Als der FC Chelsea in den 90er Jahren unter Spieler-Trainern zum Pokal-Spezialisten wurde

Zwischen 1993 und 2000 vertraute der FC Chelsea auf drei Spieler-Trainer und gewann mit ihnen sechs Pokale. Von einer Zeit, als Kosmopoliten einen urenglischen Durchschnittsklub internationalisierten.

Es fing zwar alles mit einem Engländer an, aber immerhin mit dem wohl unenglischsten Engländer aller Engländer: Glenn Hoddle. Als Spieler stets ein Künstler, kein Kämpfer. Wallendes Haar, perfekte Übersicht. Ein Spielmacher, wie er überall auf der Welt bewundert worden wäre. In seiner Heimat England, dem Land des physischen Fußballs, trat man ihm in den 1970er und 1980er Jahren aber eher mit Argwohn entgegen.

1987 wechselte Hoddle von seinem langjährigen Klub Tottenham Hotspur zur AS Monaco. Er fühlte sich wohl an der Mittelmeerküste und wurde unter Trainer Arsene Wenger französischer Meister. Mit 33 kehrte er nach England zurück, führte zunächst Swindon Town als Spieler-Trainer aus dem Abstiegskampf der zweiten Liga in die Premier League und wechselte 1993 in selbiger Funktion zu Chelsea. Es war der Beginn der Internationalisierung eines urbritischen Durchschnittsklubs, noch lange bevor Investor Roman Abramovich den Klub mit seinen Millionen in die Weltspitze führen sollte.

Chelsea entwickelte sich in den 1990er Jahren zu einer Diva: Trotz schönem Fußball nie konstant genug, um Meister zu werden, aber immer gefährlich in den Cupwettbewerben. Insgesamt sechs Pokale holte Chelsea in dieser Zeit. Mit Kosmopoliten wie Hoddle, Gianluca Vialli oder Ruud Gullit, die nicht nur auf dem Platz zauberten, sondern sich auch Trainer nennen durften.

Glenn Hoddle leitete Chelseas Internationalisierung ein

« Glenn Hoddle hat Chelsea revolutioniert », erzählte der damalige Chelsea-Spieler Scott Minto später mal. « Er war technisch der beste Spieler, mit dem ich je zusammengespielt habe. Und taktisch der beste Trainer, unter dem ich je gearbeitet habe. » Bei Chelsea durfte er beides sein. In der Premier League landete Chelsea unter Hoddle dreimal in Folge zwar nur im Tabellenmittelfeld, im FA Cup aber bereits in der ersten Saison im Finale, das gegen Manchester United jedoch verloren ging. Ein erster Vorbote der kommenden Pokalläufe.

Am wichtigsten für Chelsea war aber Hoddles Ruf in Kontinentaleuropa, dem internationale Stars folgten: 1995 kam Gullit, der niederländische Weltfußballer von 1987. « Ich wusste damals nichts über den Klub und bin nur wegen Glenn Hoddle gekommen », sagte er später der BBC. « Er hat mir erzählt, dass Chelsea am Beginn einer Reise ist. » Auf dem Spielfeld avancierte Gullit sofort zum Reiseleiter. « Er hat unser Spiel dominiert », sagte Minto. « Man konnte ihm den Ball einfach nicht abnehmen. »

Im Sommer von Gullits Ankunft beendete Hoddle seine aktive Karriere und hatte somit mehr Zeit, sich der Weiterentwicklung des Klubs zu widmen. Der Modernisierung des maroden Trainingsgeländes etwa und auch des maroden Stadions. Die Stamford Bridge sei damals « eine einzige Baustelle, eine komplette Ruine » gewesen, erinnerte sich Gullit an seine ersten Eindrücke von Chelsea. Und das Trainingsgelände war, nun ja, eigentlich gar kein Trainingsgelände. « Es gab fünf Umkleidekabinen mit Holzbänken und Kleiderhaken. Das war es. »

Ruud Gullit beendete Chelseas Titel-Dürre

Als Hoddle 1996 englischer Nationaltrainer wurde, stieg Gullit bei Chelsea zum Spieler-Trainer auf: Er sah den Fußball genauso wie sein Vorgänger, die eingeschlagene Reise ging also weiter und sie wurde sogar noch aufregender.

Mit Gianfranco Zola (vom AC Parma), Roberto Di Matteo (von Lazio Rom) und Gianluca Vialli (von Juventus Turin) verpflichtete Gullit gleich in seiner ersten Transferperiode drei ebenso erfahrene wie talentierte italienische Nationalspieler und dazu den französischen Innenverteidiger Frank Leboeuf (von Racing Straßburg). Sie alle bekamen wichtige Rollen bei Chelseas voranschreitender Internationalisierung, sie alle standen für schönes Kurzpassspiel statt wildes Ballgedresche.

In Gullits erster Saison als Spieler-Trainer gewann Chelsea mit dem FA Cup erstmals nach 26 Jahren wieder einen wichtigen Titel und Gullit, damals schon Mitte 30, hatte die schönste Zeit seines Fußballerlebens. « Es war das einzige Mal in meiner Karriere, dass ich richtig Spaß hatte », sagte er später.

