Alphonso Davies voit son avenir à Munich. Joshua Zikzee et Leon Dajaku ne passeront probablement pas au 1. FC Köln. Le FC Bayern donne l’exemple pour l’inclusion et Bright Arrey-Mbi a établi un nouveau record. Les nouvelles et les rumeurs sur FCB.

FC Bayern: Alphonso Davies voit son avenir à Munich

Alphonso Davies voit son avenir à long terme au FC Bayern. Il l’a confirmé dans une interview avec Football mondial.

« Je veux rester en Allemagne et en Bavière le plus longtemps possible », a déclaré Davies. « Je suis arrivé en Europe avec tellement de rêves et le Bayern m’a déjà aidé à réaliser beaucoup d’entre eux. Mais je ne fais que commencer – il y en aura beaucoup d’autres. »

Selon sa propre déclaration, il y avait un ou deux clubs qui l’ont également courtisé il y a deux ans, mais il ne regrette pas la décision de rejoindre le Bayern. « Pour moi, le FC Bayern était le meilleur et le bon choix », a déclaré Davies.

FC Bayern: Zirkzee et Dajaku probablement pas pour le 1. FC Cologne

Le FC Bayern et le 1. FC Köln ont déjà eu des discussions sur d’éventuels prêts d’hiver de Joshua Zirkzee et Leon Dajaku, mais un transfert réel entre les deux dans la ville cathédrale semble plutôt improbable.

Selon le botteur la chance que Cologne soit active sur le marché des transferts en hiver a tendance à être « presque nulle ». La raison: en raison de la crise corona, Effzeh n’a aucune marge de manœuvre financière, les pertes de ventes s’élèveraient à 40 millions d’euros.

Selon le rapport, la probabilité d’entrer sur le marché des transferts n’augmenterait que si au moins deux des plus hauts revenus étaient vendus. Ici apporte le botteur les noms Christian Clemens, Frederik Sörensen et Anthony Modeste entrent en jeu, mais il est difficile de trouver un acheteur pour tous.

FC Bayern: l’Allianz Arena brille en violet jeudi

L’Allianz Arena brillera en violet jeudi de 16h30 à 23h. Avec cela, le FC Bayern veut donner l’exemple en matière d’inclusion, car le 3 décembre est la Journée internationale des personnes handicapées. C’est pourquoi l’entreprise munichoise s’associe à l’initiative «#PurpleLightUp» avec son partenaire Allianz.

« Le stade à domicile des champions du record d’Allemagne fait partie d’une campagne mondiale dans laquelle les bâtiments et les sites du monde entier sont illuminés de cette couleur pour attirer l’attention sur la contribution des personnes handicapées à la société et pour assurer une plus grande égalité des chances dans tous les domaines de la vie quotidienne. Sensibiliser les gens au vivre ensemble », écrivent les Munichois sur leur page d’accueil.

Le président de la FCB souligne également l’importance de la campagne: « Le football, le sport en général, a le pouvoir et l’obligation de connecter tout le monde. Il n’y a pas de limites pour aucun de nous. Notre club est pour la diversité et l’inclusion. »

FC Bayern: Bright Arrey-Mbi bat le record contre l’Atletico

Le talent du Bayern, Bright Arrey-Mbi, a battu le record du plus jeune débutant du FCB en Ligue des champions avec son apparition contre l’Atletico Madrid. A 17 ans, huit mois et cinq jours, le défenseur central a trois jours de moins que Jamal Musiala, qui n’a établi un nouveau record que début novembre. Avant cela, David Alaba a détenu le record pendant dix ans.

« Vous êtes né en 2003 – à ce moment-là, je commençais presque à jouer dans la première division », a plaisanté Javier Martinez UEFA.com et a salué la bonne éducation des jeunes à Munich: « L’avenir est radieux. »

L’entraîneur Hansi Flick a également félicité les jeunes qui ont joué contre l’Atletico: « Je suis heureux pour les jeunes joueurs d’avoir disputé leurs premiers matchs dans un tel stade. Ils ont fait du bon travail. »

