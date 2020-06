Alpha Gang assemble un casting très attractif pour tous vos besoins de soif – / Film

Alpha Gang, une nouvelle comédie de science-fiction de l’équipe dirigeante de la fratrie David et Nathan Zellner, a mis en place un casting ridiculement beau. Andrea Riseborough, Jon Hamm, Nicholas Hoult, Charlotte Gainsbourg, Mackenzie Davis, Sofia Boutella, et Steven Yeun sont tous prêts à jouer dans le film, qui parle des extraterrestres qui viennent à la conquête de la planète, seulement pour changer d’avis.

La variété a le Alpha Gang cast news, et quel casting c’est. Il n’y a pas de mot sur quels personnages joueront toutes ces personnes attirantes, mais le film «se concentre sur des extraterrestres envoyés en mission pour conquérir la Terre. Armés et dangereux, ils ne montrent aucune pitié – c’est-à-dire, bien sûr, jusqu’à ce qu’ils attrapent la maladie humaine de l’émotion. Leur plan de domination mondiale risque de dérailler une fois qu’ils commencent à ressentir de la joie, de la peur, de l’empathie et de l’amour. »

Basé sur, eh bien, tout dans le monde ces jours-ci, j’ai beaucoup de mal à croire que la «maladie humaine de l’émotion» est contagieuse, car il semble vraiment qu’une grande partie de l’humanité est composée de monstres absolus. Mais bon, les films sont censés être de l’évasion, et il n’y a rien de plus évasion en ce moment que la conviction qu’il reste encore du bon dans ce monde.

David et Nathan Zellner, directeurs de Kumiko, le chasseur de trésors et Demoiselle, dirigera le film à partir d’un scénario de David Zellner. « Je voulais faire ce film depuis longtemps – un mélange de genre de science-fiction, d’action et de comédie », a déclaré David Zellner. « Nathan et moi ne pouvions pas être plus excités par le casting incroyable qui se joint à nous pour cette course folle. »

Protagonist Pictures gère les ventes internationales du film, et la production devrait commencer en 2021. »Alpha Gang est un film hilarant, rapide et hautement commercial avec un casting phénoménal de A-list et est exactement la dose d’humour dont le marché a besoin en ce moment », a déclaré Dave Bishop, PDG de Protagonist Pictures, et je ne sais pas pour vous , mais je amour moi quelques films très commerciaux avec des membres phénoménaux de la liste A.

