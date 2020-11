Alors que Wonder Woman se dirige vers HBO Max, Black Widow passera-t-il ensuite au streaming?

Mais Disney a un lieu facilement disponible dans Disney +, qui a déjà grimpé à plus de 70 millions d’abonnés, et la société a déjà fait un pas dans cette direction en créant Mulan sur la plateforme de streaming. La différence est que Disney a facturé une prime pour regarder Mulan (près de 30 $) en plus de ses frais d’abonnement mensuels réguliers. HBO Max proposera Wonder Woman 1984 sans frais pour les abonnés. Est-ce que Disney + mordra la balle et fera de même avec Veuve noire si cela glisse sur le streamer?

Cela reste incertain jusqu’à ce que Disney fasse officiellement le déménagement. Mais il y a un autre facteur à prendre en compte: la structure interconnectée de l’univers cinématographique Marvel. Comme Warner Bros. s’est quelque peu éloigné de la liaison de toutes ses propriétés basées sur DC, rendant le Wonder Woman filme quelque chose d’une proposition autonome, le MCU est notoirement imbriqué, les personnages se croisant dans les films de l’autre et, bientôt, dans la série télévisée Marvel prévue pour Disney +.

Cela rend plus difficile de retarder Veuve noire, qui était / est censé servir de lancement de la phase quatre de Marvel à la suite des événements de l’année dernière Avengers: Fin de partie. Alors que nous ne savons pas comment connecté Veuve noire est au reste du MCU (étant une préquelle dans une certaine mesure), il y a une chance que cela puisse avoir un effet sur une émission comme Le faucon et le soldat de l’hiver. Les trois personnages sont déjà apparus ensemble et représentent le coin «super espion» le plus ancré du MCU.

D’autre part, une série comme WandaVision (première en janvier) avec ses connotations surnaturelles et cosmiques, peut avoir peu à voir avec Natasha Romanoff et ses amis … mais même ainsi, plus il y a de fils tirés dans la tapisserie MCU, plus il sera difficile de maintenir la continuité car envisagé.

Partager : Tweet