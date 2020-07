Alors que Microsoft semble prêt à abandonner la Xbox One, Sony a une énorme opportunité avec PS4

Cette année, tout tourne autour de la PlayStation 5 dans les cercles passionnés, mais le véritable Top Trump de Sony pourrait encore prouver la PlayStation 4. La rumeur est répandue que Microsoft est sur le point d’arrêter à la fois la Xbox One S et la Xbox One X, car il place son concentrez-vous sur la Xbox Series X et son compagnon Lockhart non encore annoncé.

Pour ceux d’entre vous qui ont suivi les dernières rumeurs concernant la Team in Green, des preuves de plus en plus solides suggèrent qu’il envisage d’introduire une console de nouvelle génération moins chère et plus faible, qui partagera de nombreuses fonctionnalités et composants avec son produit phare – mais ciblera une résolution inférieure. On dirait qu’il prévoit une attaque en tenaille sur PlayStation, avec un modèle haut de gamme plus puissant et une alternative plus abordable.

Mais si la nouvelle de l’arrêt de la Xbox One est vraie, Sony pourrait avoir le dessus. Bien que nous ne connaissions toujours pas le prix de la PS5, nous savons que le fabricant a promis son avenir à la PS4 existante. Et si l’entreprise peut faire baisser le prix de la console de la génération actuelle – le modèle standard a toujours un PDSF de 299,99 $ aux États-Unis – elle pourrait être en mesure de dominer le marché d’entrée de gamme sans obstacle dans un avenir prévisible. La position exacte de la PS4 Pro la plus puissante n’est pas claire, mais il semble probable qu’elle soit également abandonnée.

Beaucoup dépendra du prix de la PS5 et de la Xbox Series X, ainsi que du Lockhart susmentionné, mais il n’est pas difficile d’imaginer qu’il existe un marché important pour une PS4 standard à 199,99 $ même après la sortie des nouvelles consoles. La PS5 étant rétrocompatible et les revenus continus d’abonnements tels que PS Plus et PS Now, Sony est vraiment incité à conserver sa console existante.

Microsoft n’est pas stupide et il aura clairement un plan pour Lockhart. Mais avec les premiers utilisateurs qui ont tendance à être enthousiastes, et de nombreux titres multiformats étant cross-gen, il n’est pas immédiatement évident quel public sa console d’entrée de gamme de nouvelle génération servirait entre une PS4 bon marché et une PS5 premium. Il y a une opportunité qui se présente ici, mais nous devrons attendre et voir si, et même Comment, Sony en profite.