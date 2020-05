Alors que Lockdown se détend, profitez de ces réductions sur votre prochaine voiture Tata!

Tata Motors a déployé plusieurs offres de financement et réductions sur des voitures BS6 comme la Tiago, la Tigor et la Harrier pour mai 2020 alors que les règles de verrouillage se relâchent et que les gens ont recommencé à acheter des voitures.

Avec le relâchement progressif des règles de verrouillage, plusieurs constructeurs automobiles ont déjà repris leurs activités dans les concessions et centres de services des zones orange et verte du pays. Au milieu de cela, Tata Motors offre plusieurs remises lucratives pour mai 2020 aux clients sur des modèles comme le Harrier, le Tiago et le Tigor. Ces avantages peuvent également être obtenus sur les plateformes de vente en ligne de Tata Motor. Voici un aperçu détaillé de la même chose.

Tata Tigor

Le Tata Tigor est propulsé par un moteur à essence de 1,2 litre conforme à la norme BS6 qui produit 86 ch et est disponible avec des options de boîte de vitesses manuelle et AMT. La Tigor a récemment fait peau neuve et ressemble maintenant à une berline compacte très stylée, peut-être la plus belle du segment. C’est déjà un très bon rapport qualité-prix et maintenant, Tata Motors offre des avantages et des remises allant jusqu’à Rs 40,000 sur le Tigor, y compris un bonus d’échange et un escompte de règlement. La Tata Tigor rivalise avec les goûts de Maruti Suzuki Dzire, Honda Amaze, Hyundai Aura et Ford Aspire.

Tata Tiago

Tout comme le Tigor, Tata a mis à jour le Tiago avec un lifting de mi-vie avec son homologue berline. Mécaniquement, les deux voitures sont les mêmes et cela vient également propulsé par un moteur à essence de 1,2 litre de 86 ch avec une option de boîte de vitesses manuelle ou AMT à 5 vitesses. La Tiago rivalise avec la Maruti Suzuki WagonR et la Hyundai Santro. Le Tiago a un rapport qualité-prix similaire à celui du Tigor. Tata autorise des remises en espèces et des offres d’échange d’une valeur de 25 000 sur le Tiago ce mois-ci. Tata propose également des plans EMI personnalisés sur le Tiago pour une meilleure assistance financière.

Tata Harrier

Le Harrier a été un véritable succès pour Tata Motors et est actuellement le produit phare de la société. Le Harrier a récemment obtenu sa mise à jour BS6 avec laquelle il est devenu plus puissant et produit maintenant 170 ch à partir de son moteur diesel de 2,0 litres. Il a également l’option d’une boîte de vitesses automatique à six vitesses avec des ajustements cosmétiques subtils et beaucoup plus d’équipement à l’intérieur. Le Harrier se trouve dans l’un des segments de SUV de taille moyenne les plus compétitifs pour rivaliser avec Hector, Seltos et Creta et est disponible avec des avantages totaux d’une valeur de 30 000 roupies, y compris un bonus d’échange.

Parallèlement à ces incitations pour les acheteurs, Tata Motors a également introduit un nouveau programme «Clé de la sécurité» qui offre plusieurs avantages de prêts à long terme, un financement à 100% sur la route, des paiements EMI faciles et des options de refinancement. Tata Motors a également déployé des offres spéciales sur l’ensemble de sa gamme avec des avantages d’une valeur de 45 000 roupies pour les travailleurs de COVID-19 comme les médecins, les professionnels de la santé et la police.