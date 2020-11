Alors que les scientifiques livraient des nouvelles toujours plus sombres, on craignait que Boris Johnson vacille

Jeudi dernier, la dernière étude de l’Imperial College de Londres surveillant la propagation de l’épidémie de coronavirus en Angleterre donnait lieu à une lecture sombre: elle estimait que près de 100000 personnes par jour devenaient infectées et, surtout, que les taux augmentaient plus rapidement dans le sud du alors que le chiffre de 100000 se situait à la limite supérieure des cas estimés, la preuve que l’épidémie en Angleterre était désormais à l’échelle nationale a renforcé les arguments en faveur d’un national – plutôt que régional Cette étude a ajouté à la pression exercée sur Boris Johnson pour qu’il abandonne son approche à trois niveaux et opte pour un deuxième verrouillage – mais on craignait toujours que le Premier ministre hésite en raison de la pression des entreprises et Normalement, la recherche React est publiée à midi un vendredi, mais cette fois elle a été envoyée – via le ministère de la Santé et des Affaires sociales – aux journalistes. mercredi, sous embargo jusqu’à une minute après minuit jeudi, permettant un impact maximal des nouvelles sinistres enregistrées à Downing Street alors que le comité du quad Covid de M. Johnson, Rishi Sunak, Michael Gove et Matt Hancock se disputait les prochaines étapes. Emmanuel Macron a annoncé un verrouillage national pour la France, l’Allemagne sur le point de faire de même. Jeudi matin, il semblait clair à l’intérieur de Whitehall qu’il y aurait une annonce d’un changement de stratégie, faite par le Premier ministre lors d’une conférence de presse à Downing Street vendredi. Lire la suite La marge de manœuvre de Boris Johnson lors du deuxième verrouillage s’est évaporée après la fuite du plan Jeudi, alors que Robert Jenrick passait à l’antenne pour insister sur le fait que le gouvernement s’efforçait d’éviter un verrouillage national, M. Hancock a clairement indiqué qu’il souhaitait une intervention, en disant: voir une augmentation inquiétante des cas dans tout le pays, et il est clair qu’une action décisive est nécessaire. »Les scientifiques ont déclaré que le retard dans l’introduction d’un deuxième verrouillage signifie que les décès dus à Covid-19 continueront d’augmenter pendant au moins deux semaines supplémentaires. (Photo: Getty Images) L’annonce de vendredi n’a jamais eu lieu En fait, une conférence de presse a été inscrite au crayon, puis abandonnée, trois fois au cours de la semaine alors que les débats se poursuivaient à l’intérieur du quad – et une annonce de vendredi n’a jamais eu lieu. Vendredi, avec un certain nombre de responsables, dont le médecin en chef, le professeur Chris Whitty, le conseiller scientifique en chef Sir Patrick Vallance et le chef du NHS England, Sir Simon Stevens.Outre l’étude impériale, de plus en plus de preuves de scientifiques et d’analystes ont été transmises au groupe de des ministres, y compris du SPI-M, le sous-comité de modélisation de la pandémie du comité consultatif scientifique du gouvernement Sage, tout pointant dans la même direction: que, malgré certaines données encourageantes selon lesquelles des cas diminuaient à Liverpool, la première ville à être placée sous niveau 3 deux semaines plus tôt, la deuxième vague de coronavirus en Angleterre menaçait d’être pire que la première. Une prévision dépassée prévoyait jusqu’à 4000 décès par jour à la seconde où nous ek de décembre, en raison de l’écrasement complet du NHS. M. Hancock faisant pression sur le cas d’une action urgente, M. Sunak a également admis qu’une politique nationale était nécessaire. En mars, alors que M. Johnson réfléchissait à un verrouillage national alors que les cas étaient différents à travers le pays, M. Gove lui a dit: « Nous devrions tout faire et nous devrions le faire maintenant. » Lire la suite Les décès dus aux coronavirus « atteindront 500 par jour » en Angleterre jusqu’à ce que de nouvelles mesures prennent effet Cette fois-ci, le ministre du Cabinet a exprimé une urgence similaire pour un changement de stratégie. Quad suggère que quelqu’un à la réunion craignait que M. Johnson ne tergiverse – étant donné qu’une conférence de presse avait été reportée toute la semaine.

