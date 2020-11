Alors que Joe Biden approche du seuil de victoire, Donald Trump dit qu’il «  n’abandonnera jamais le combat pour notre nation  »

Donald Trump a envoyé un message pessimiste alors que des signes indiquent que Joe Biden pourrait approcher du seuil pour remporter la victoire dans la course présidentielle.Mr Biden continue de maintenir une avance alors que les comptes se poursuivent au Nevada, en Géorgie, en Arizona et en Pennsylvanie, et un résultat pourrait venir. dès samedi pour pousser le démocrate à franchir le seuil vital des 270 collèges électoraux pour déclarer la victoire.Après des jours passés à se défouler sur Twitter sur les résultats des élections et à s’engager à poursuivre des poursuites judiciaires, une déclaration écrite du président publiée par la campagne Trump vendredi a envoyé un message distinctif. M. Trump a déclaré: « Nous pensons que le peuple américain mérite d’avoir une transparence totale dans le dépouillement et la certification des élections, et qu’il ne s’agit plus d’une seule élection. » »Il a poursuivi:« Il s’agit de l’intégrité de l’ensemble de notre processus électoral. Depuis le début, nous avons dit que tous les bulletins légaux doivent être comptés et que tous les bulletins illégaux ne devraient pas être comptés, mais nous avons rencontré à chaque tournant la résistance des démocrates à ce principe de base. «Nous poursuivrons ce processus à travers tous les aspects de la loi. pour garantir au peuple américain la confiance en notre gouvernement. Je n’abandonnerai jamais le combat pour vous et notre nation. »M. Trump n’a pas répété ses affirmations précédentes selon lesquelles il était sur la bonne voie pour une victoire. Le président américain Donald Trump a lancé un message pessimiste vendredi soir (Photo: BRENDAN SMIALOWSKI / AFP via Getty ) M. Biden et son colistier Kamala Harris doivent s’exprimer publiquement vendredi soir, à 1 heure du matin, heure britannique, alors que le processus de comptage d’une journée entre dans ce qui pourrait être la dernière ligne droite.Biden mène dans les États clés Avec un collège électoral pivot de 20 votes en hausse à gagner en Pennsylvanie, l’espoir démocrate Joe Biden y mène M. Trump par 13410 voix. Selon les estimations, 122419 bulletins de vote doivent encore être comptés, bien que les votes restants semblent favoriser M. Biden.Arizona, M. Biden était en tête avec environ 43000 voix – mais le président Trump avait fait des gains tout au long de la journée. Il y avait 300000 bulletins en circulation et 11 votes dans les collèges électoraux à gagner.M. Biden avait une mince avance de 1500 voix dans l’État du sud de la Géorgie, qui offre 16 voix dans les collèges électoraux.Le secrétaire d’État de Géorgie, Brad Raffensberger, a déclaré que 4 169 votes restaient à compter, et un recomptage a été ordonné dans l’État.Ailleurs, le dépouillement était toujours en cours dans le Nevada, où il y a six votes électoraux.Mr Biden aurait une avance de 20.137 mais il restait 85.001 bulletins à compter. Alors que le chemin de la victoire de M. Trump n’est pas encore entièrement clos, plusieurs personnalités démocrates l’ont appelé à concéder. Comme le décompte continue, le maire de Philadelphie, Jim Kenney, a appelé le chef de file à «mettre son pantalon de grand garçon, il doit reconnaître le fait. qu’il a perdu ». M. Kenney a déclaré aux journalistes:«[Mr Trump] doit féliciter le vainqueur, tout comme Jimmy Carter l’a fait, tout comme George HW Bush l’a fait, et franchement tout comme Al Gore l’a fait, et arrêter cela et avancer en tant que pays. C’est mon sentiment – je doute qu’il m’écoute. »Pendant ce temps, la présidente de la Chambre, Nancy Pelosi, a salué un« jour heureux pour notre pays »et a déclaré que« bientôt »M. Biden serait président élu. Cependant, le fils du président, Donald Jr, a appelé son père à «se battre à mort» lors de l’élection présidentielle alors qu’il faisait écho aux allégations non fondées de son père sur la fraude électorale.

