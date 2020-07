Alors que Batman et les bêtes fantastiques 3 reviennent au tournage, Warner Bros. dispose d’un nouveau système de signalement des coronavirus

Le vice-président exécutif de la production physique de Warner Bros, Kevin Trehy, a déclaré que le studio était devenu sa «propre force de police la plus stricte» lorsqu’il s’agissait de suivre les protocoles COVID-19, élaborés par la WB elle-même, la British Film Commission et d’autres régions travaillant avec leur. À l’avenir avec les productions européennes, un nouveau système de rapports est en place. Les acteurs et l’équipe sur des décors tels que Le Batman et Bêtes fantastiques 3 peuvent alerter de manière anonyme les cadres supérieurs s’ils voient d’autres personnes sur le plateau enfreignant les codes de sécurité mis en place.