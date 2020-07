Almeida révèle dans «Quatre par jour» ses plans surprenants quand il quitte la politique

S’il y a un politicien qui sort sans aucun doute de la crise politique provoquée par le coronavirus, c’est José Luis Martínez Almeida, maire de Madrid. Le leader populaire a réussi à gagner les bons commentaires des spécialistes politiques et aussi des citoyens grâce à son esprit, sa capacité à négocier avec tous les partis politiques et sa gestion de la crise sanitaire. Il n’est donc pas surprenant de le voir faire d’innombrables apparitions publiques., en particulier dans les médias.

José Luis Martínez Almeida et Joaquín Prat

Ce mardi 7 juillet, Martínez Almeida a été interviewé par Joaquín Prat dans le magazine ‘Cuatro al día’ pour analyser la crise des coronavirus et l’évolution des premières flambées dans la ville qu’il dirige, mais il était aussi temps d’avoir une conversation plus détendue, en l’occurrence liée à l’Atlético de Madrid, le club que le politicien aime tant. Prat a voulu s’intéresser à ce que le maire a ressenti après la démolition absolue du Calderón, Un moment difficile pour lui, comme il l’a démontré il y a quelques semaines dans un tweet émotionnel publié sur son compte officiel.

« Combien de fois ai-je souffert, pleuré et ri ici (et beaucoup dans le même match …). Il y a des choses qui transcendent la valeur du football … El Calderón sera toujours lié à la mémoire et au cœur de Madrid« Le politicien a publié sur son Twitter officiel une photo de la démolition du stade. Et bien, le populaire en a profité pour annoncer dans » Quatre par jour « qu’une fois sa carrière politique terminée, il adorerait se lancer dans le monde du football, en l’occurrence en tant que président d’équipe dont il est un adepte depuis son plus jeune âge.

La proposition à Cerezo

« J’ai dit à Enrique Cerezo que lorsqu’il cesserait d’être président de l’Atlético de Madrid, pensez à moi, Je pense que j’ai les conditions pour pouvoir emmener le club où il le mérite, a déclaré le politicien, précisant qu’il aimerait pouvoir occuper le poste d’homme d’affaires. Il ne faut pas oublier que Cerezo lui-même n’a jamais exclu qu’Almeida pourrait être une option; De plus, il a laissé en l’air à plus d’une occasion qui pourrait être son remplaçant idéal. Le verrons-nous à l’avenir dans ce rôle? Pour l’instant c’est une vraie inconnue, ce qui est clair, c’est que l’amour du maire pour le club n’a pas de limites.