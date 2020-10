Ally Brooke fait confiance à son «  instinct instinctif  »

2020-10-29 15:00:12

Ally Brooke a appris à faire confiance à son instinct au cours de sa carrière.

La chanteuse de 27 ans a joué dans Fifth Harmony aux côtés de Normani, Dinah Jane, Lauren Jauregui et Camila Cabello après être apparue dans « The X Factor » en 2012, et Ally a admis qu’en faisant confiance à son instinct, elle avait réussi à naviguer dans le les moments les plus difficiles de sa vie professionnelle.

Elle a partagé: « J’ai appris que même au sommet, [you can’t] vous perdre.

« Il est très facile pour les gens dans ce secteur d’essayer de vous enlever votre voix … et d’essayer de vous intimider. Se souvenir de qui je suis et de mes valeurs et de ma foi en ce que Dieu a un plan plus grand que ce que je peux voir.

« C’est ce qui m’a permis de traverser les moments difficiles, vous savez, les moments difficiles, mais aussi les moments incroyables. »

Ally a fait confiance à son instinct en décembre 2016, lorsque Camila a annoncé sa sortie du groupe.

À l’époque, le groupe en tête des palmarès – qui est en pause depuis mars 2018 – a subi la pression de dirigeants de disques qui tenaient à dicter comment ils allaient de l’avant.

Elle a déclaré à Elite Daily: « Il y avait beaucoup d’idées de notre direction. »

Un cadre a suggéré de lancer une émission de télé-réalité pour trouver le remplaçant de Camila, mais Ally et ses camarades de groupe ont tenu bon.

Dit-elle: « [We were] juste comme, « Non, ce serait vraiment bizarre … nous avons traversé beaucoup de choses, il y a une histoire que nous avons ensemble, donc il est vraiment préférable de rester quatre. »

«Nous avons appris à suivre nos instincts et à rester fidèles à cela, même lorsque des opinions différentes nous venaient. C’était une leçon que j’apprendrais à plusieurs reprises: écouter ce que je ressens, et j’étais fier de nous de m’en tenir à cette. »

