Ally Brooke a adopté ses vulnérabilités

2020-10-30 13:00:13

La pop star Ally Brooke a révélé qu’elle avait appris à accepter ses vulnérabilités.

Ally Brooke a appris à accepter ses vulnérabilités.

La chanteuse de 27 ans a d’abord trouvé la célébrité dans le cadre de Fifth Harmony après être apparue dans « The X Factor » en 2012, mais pendant longtemps, Ally n’a pas eu la confiance nécessaire pour reconnaître ses vulnérabilités.

Elle a dit: «Je pensais qu’en étant vulnérable, les gens pourraient me considérer comme faible, mais c’est le contraire.

« De belles choses se produisent lorsque vous êtes ouvert et honnête avec les gens et vos fans … Récemment dans ma vie, j’ai vraiment compris la vulnérabilité et je l’ai vraiment chérie. »

Fifth Harmony est en pause depuis mars 2018 et les membres – Ally, Normani, Dinah Jane et Lauren Jauregui – ont ensuite travaillé sur leurs propres projets solo.

Ally a adoré faire partie du groupe de filles en tête des charts, mais elle a toujours voulu devenir une artiste solo à succès.

Elle a déclaré à Elite Daily: «J’ai travaillé toute ma vie pour un rêve en solo.

« Mais faire confiance, s’accrocher, être positif et essayer d’être le meilleur leader et le meilleur exemple m’a vraiment aidé à traverser la journée. »

Pendant ce temps, Ally a récemment admis qu’elle craignait de mourir vierge.

La pop star attend d’avoir des relations sexuelles jusqu’à ce qu’elle se marie mais elle a également avoué avoir « prié » qu’elle trouve finalement un mari et passe « quelques bonnes années » avec lui.

Elle a partagé: « Je prie Dieu comme, ‘S’il vous plaît, ne me laissez pas mourir vierge. Laissez-moi rencontrer mon mari avant que cela ne m’arrive et donnez-moi quelques bonnes années avec lui.' »

Ally utilise sa foi pour éviter les tentations qui se présentent à elle, car elle rencontre tant de «personnes attirantes» dans sa vie.

Elle a expliqué: « J’arrête la tentation en tuant l’ambiance … C’est comme voir un joli sac à main dans le centre commercial. Vous voulez vraiment l’acheter, mais vous devez économiser votre argent. »

Mots clés: Ally Brooke, Fifth Harmony, Normani, Dinah Jane, Lauren Jauregui Retour au flux