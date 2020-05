Allez, obtenez le bonheur – Sentinelle et Entreprise

Chaque matin avant de me préparer pour ma journée bien remplie, je m’arrête pour lire mon e-mail quotidien de Project Happiness.

Randy Taran est cinéaste, auteure, femme d’affaires et fondatrice et PDG de Project Happiness, une organisation à but non lucratif qui permet aux jeunes et aux communautés de créer un plus grand bonheur dans leur vie et dans le monde.

Tiré de la recherche en neurosciences, en pleine conscience et en psychologie positive, Project Happiness utilise des livres, des films, des médias sociaux et des programmes éducatifs pour enseigner des compétences sociales et émotionnelles vitales pour autonomiser les enfants, les familles et les communautés.

Bien que son inspiration soit personnelle, Taran a créé ce voyage professionnel à but non lucratif dans l’espoir d’avoir un impact sur 10 millions de vies.

Project Happiness utilise chaque jour de la semaine pour nous donner une leçon de vie. J’espère que vous apprécierez quelques exemples de certains de mes favoris. Chaque jour est différent et vous laisse un peu de calme, vous rapprochant du bonheur.

MINDFUL LUNDI Mindfullness, Focus, Mindset

Nous devons tous pratiquer plus d’attention, être conscients du moment présent, ce qui est difficile à faire dans un monde aussi fou et occupé.

« On dit que le changement est la seule constante de la vie », dit Taran. «Alors que nous traversons les événements et les changements de la vie, de simples pratiques de pleine conscience nous ancrent au fur et à mesure que les événements de la vie se déroulent autour de nous. Même si nous cuisinons, lavons la vaisselle, écrivons un e-mail, nous pouvons actuellement être conscients de notre souffle. Lorsque nous sommes ancrés en nous-mêmes et dans notre respiration, nous sommes plus capables de gérer des situations qui peuvent se présenter à nous. Nous pouvons faire une pause quand nous en avons besoin. Essayez d’être attentif au cours de votre journée et voyez ce que cela fait. »

GRATI-MARDI Gratitude, appréciation, amour

La recherche a révélé que la gratitude peut augmenter considérablement votre bonheur et vous protéger contre le stress, la négativité, l’anxiété et la dépression.

«Entourez-vous de gens inspirés, excités et reconnaissants. L’énergie est contagieuse alors donnez aux bonnes choses une chance de déteindre sur vous! De même, évitez les gens qui peuvent constamment vous vider de leur négativité ou de leur ingratitude. Vous pouvez essayer de partager votre énergie positive contagieuse. Plus vous êtes reconnaissant, plus vous remarquez les bénédictions qui vous entourent. Comment pouvez-vous apporter le plus d’amour dans votre expérience aujourd’hui? »

Astuce: Commencez par l’appréciation… l’amour et l’appréciation sont des fréquences identiques!

WELLNESS WEDNESDAYS Bien-être corporel, motivation, auto-compassion

Le bonheur est bon pour votre santé et vice versa. Prendre soin de votre bien-être physique pourrait bien être le booster de bonheur instantané le plus efficace de tous.

Taran dit: «La paix est toujours disponible, 100% gratuite et déjà entièrement en vous. C’est juste une question d’ouverture. Profitez de cette immobilité aujourd’hui. Apprenez-le intimement, afin de pouvoir y accéder à tout moment, dans toutes les conditions. Laissez la paix d’aujourd’hui vous recharger et ouvrir la voie à vos jours à venir. Prenez ce temps de paix et construisez un réservoir de résilience afin de pouvoir affronter les futures tempêtes à venir. »

PENSÉE JEUDI Compassion, Donner en retour, Altruisme

Le bonheur et l’altruisme sont intimement liés – faire le bien est un ingrédient essentiel pour être heureux, et le bonheur aide à susciter la gentillesse et la générosité.

«On dit que la plus grande joie vient de donner et de servir, alors payez-le en avant et distribuez quelques actes de gentillesse aléatoires. Concentrez-vous sur le soutien des autres dans votre vie sans rien attendre en retour; vous penserez moins à ce que vous voulez et vous vous réjouirez de l’acte de donner et de servir. Des actes de gentillesse aléatoires peuvent être aussi simples que d’écouter quelqu’un qui a eu une dure journée ou de saluer quelqu’un avec le sourire. »

VENDREDI LIBERTÉ Authenticité, vulnérabilité, pardon, abandon

Lorsque vous adoptez une position de vie authentique et vulnérable, les gens vous y rencontrent dans cette ouverture, vous permettant de faire l’expérience d’une véritable connexion. Le pardon est un sous-produit de la vulnérabilité – alors essayez de vous laisser aller – pour VOUS.

«Essayez ce défi de la liberté: lorsque vous cessez d’essayer de saisir, de posséder et de contrôler le monde qui vous entoure, vous gagnez une liberté qui vous comble au lieu de saisir quelque chose qui n’est pas à votre portée. Il existe de nombreux facteurs hors de votre contrôle et la meilleure chose à faire est d’agir intentionnellement sans vous attendre à contrôler les résultats. Comme le dit Thich Nhat Hanh, «Lâcher prise nous donne la liberté, et la liberté est la seule condition du bonheur. Si, dans notre cœur, nous nous accrochons encore à quelque chose – colère, anxiété ou possessions – nous ne pouvons pas être libres. »

En un mot, qu’êtes-vous prêt à laisser tomber?

SAMEDI SOCIAL Connexion sociale, connexion nature, empathie

Nos vies occupées nous laissent souvent étirés pour avoir le temps de nous connecter avec les autres. Cependant, la science suggère que le lien social est le plus important. Aujourd’hui, il est encore plus essentiel de se connecter – tout en pratiquant la distanciation sociale – les uns aux autres.

Voici l’une de mes citations préférées de Taran: «En cas de doute, regardez vers le ciel. L’abondance de la nature a toujours le pouvoir de nous rajeunir… que ce soit pour se promener dans le parc, faire une randonnée ou observer les étoiles. N’oubliez pas que nous vivons dans un monde étonnant plein de nombreuses jouissances gratuites et généreuses. Tout comme nos pensées et nos objectifs peuvent nous emmener dans une course folle, prenez un moment pour rester ancré et rappelez-vous tout le bien qui est ici et maintenant. Rappelez-vous également que nous faisons partie d’un vaste univers, et parfois nous pouvons accorder plus d’attention aux choses négatives et oublier la beauté qui nous entoure. »

SOUL SUNDAY Signification, but, forces, âme

Aime ce que tu fais! La recherche montre que le bonheur alimente le succès, et non l’inverse. Le type de travail que vous faites est essentiel, s’engager dans une activité significative est un grand indicateur de bonheur. Taran dit: «Vous ne le verrez peut-être pas aujourd’hui ou demain, mais vous regarderez en arrière dans quelques années et serez absolument perplexe et impressionné par la façon dont chaque petite chose s’est ajoutée et vous a amené dans un endroit merveilleux – ou là où vous avez toujours voulu être. Vous serez reconnaissant que les choses ne se soient pas déroulées comme vous le vouliez. «

La déception n’est pas une destination; c’est juste une partie du voyage humain.

«Le bonheur, comme toutes les émotions, est contagieux; pour nous-mêmes et pour les générations à venir, créons un monde où chacun peut s’épanouir », conclut Taran.

Pour vous inscrire à votre dose quotidienne de bonheur, visitez www.projecthappiness.org; Randy Taran est l’auteur de «Emotional Advantage» et possède son propre blog.