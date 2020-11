Allemagne 6-0: DFB-Elf sans défense a concédé son embarras historique

L’équipe nationale allemande s’est embarrassée jusqu’aux os à la fin de l’année du match international 2020 et a accru les doutes sur l’EM. Lors du dernier match de la Ligue des Nations, l’équipe de Joachim Löw a perdu 6-0 (3-0) contre l’Espagne (les moments forts de la vidéo) – et donc la victoire dans leur groupe. C’était la plus forte défaite depuis le nul 6-0 contre l’Autriche en 1931 – et la plus élevée jamais vue au niveau compétitif.

« Rien n’a fonctionné. Rien sur notre défensive, rien sur notre offensive », a déclaré Löw visiblement énervé après l’Abpffi ARD.

« Après la défaite 1-0, nous avons jeté tout notre concept par-dessus bord. Les Espagnols étaient plus rapides, plus forts, plus dynamiques. Mais c’était une journée noire pour nous. Nous n’avions aucune organisation, aucune proximité avec nos propres joueurs, aucune communication. »

La pression sur Löw augmente. Le directeur de l’équipe nationale Bierhoff a souligné qu’il voulait continuer avec l’entraîneur national. La confiance en lui est «complètement là».

« Nous gagnons et perdons ensemble », a déclaré le capitaine Neuer, mais a évoqué « l’une des plus amères défaites » de sa carrière. Kroos a déclaré: « L’Espagne nous a tout montré – avec le ballon, sans le ballon. Nous n’avons pas réussi aujourd’hui. Nous devons et allons analyser ce match. Vous pouvez voir qu’il y a beaucoup à faire. »

Espagne – Allemagne: l’analyse

Löw est resté fidèle à sa dernière pratique 4-3-3 et n’a fait qu’un seul changement dans la formation de départ par rapport à la victoire 3-1 contre l’Ukraine samedi: Kroos a rejoint l’équipe pour le Rüdiger suspendu, ce qui signifie que Koch est passé du six à la défense centrale. .

Également signifié: Neuer est finalement devenu le gardien de but avec le plus d’apparitions pour l’équipe DFB (96).

L’Allemagne est battue par l’Espagne avec 0: 6: l’équipe DFB dans l’examen individuel 1/16 L’équipe nationale allemande perd 6-0 contre l’Espagne – une rumeur historique. Défense, milieu de terrain, tempête – tous catastrophiques. SPOX a les notes. 2/16 MANUEL NEUER: Il n’oubliera pas de sitôt son record de match international. Innocent de tous les buts concédés, parfois laissés pénalement seuls. Au moins a montré quelques bons arrêts, par exemple contre Ramos ou Torres. Note: 4,5. 3/16 MATTHIAS GINTER: En tant qu’arrière latéral, il ne met aucun accent offensif, ce fut encore le cas cette fois. Défensivement plus stable que Max en revanche, mais rien de vraiment positif ne peut être rapporté avec lui non plus. Niveau 5. 4/16 NIKLAS SÜLE: Quelques bonnes longues balles au début – il n’y a rien de plus positif à signaler. À 0: 2, il a juste regardé, puis est devenu de plus en plus sauvage et a eu des problèmes dans les duels en cours. J’ai séjourné dans la cabine pour la pause. Note: 5,5. 5/16 ROBIN KOCH: Appelé pour la défense centrale cette fois, a eu quelques bonnes actions au début. Mais après cela, il était impuissant: a perdu le duel de la tête avant le match nul 2-0, une mauvaise perte du ballon juste après la pause. A pris le hors-jeu à 0: 6. Note: 5,5. 6/16 PHILIP MAX: Contre Ferran Torres comme le lapin devant le serpent, défensivement paralysé. Encore et encore, les Espagnols ont attaqué de son côté et ont couru dans les pièces derrière lui. À 0: 4 seul contre trois! 6ème année. 7/16 ILKAY GÜNDOGAN: Après quelques minutes, je devais en fait un 911. Inefficace dans la construction du jeu, défensivement catastrophique: laissez les Espagnols courir à 0: 2, a pratiquement refusé le duel à 0: 3. Ça avait l’air mal après ça aussi. 6ème année. 8/16 TONI KROOS: Les Espagnols l’ont toujours livré dans la construction du jeu, il ne pouvait donner aucune structure au jeu allemand (seulement 31 actions de balle à la pause). Il n’a pas été assez rapide défensivement et n’a pas pris part aux duels. 6ème année. 9/16 LEON GORETZKA: Sa physicalité aurait bien fonctionné devant la défense, au lieu de cela, il a joué plus loin et n’a poussé en vain nulle part. Cette fois, cela ressemblait à un corps étranger dans l’équipe, inefficace en tant que pilote et ne pouvait pas boucher les trous. 6ème année. 10/16 LEROY SANE: Il n’est pas entré dans le contre-jeu, inefficace en possession du ballon, a perdu ses plaqués et en première mi-temps le ballon plus souvent que quiconque. Son jeu avec le ballon semblait hésitant et inhibé. Aucun tir au but. Note: 5,5. 11/16 TIMO WERNER: Si Sane a failli prendre la tête au début (8e), c’était avec des actions offensives. Défendu dans sa propre surface de réparation à la fin de la première mi-temps. Resté sans un tir au but et une passe. Note: 5,5. 12/16 SERGE GNABRY: Au début, plus actif que contre l’Ukraine, quand il était 0-1 contre Morata – et mal -, l’air était absent jusqu’à la pause. Après cela, avec un peu plus de courage, la balle a frappé la barre transversale. Niveau 5. 13/16 JONATHAN TAH (à partir de la 46e): est venu à la pause pour Süle, a perdu le ballon un peu plus tard et a provoqué un duel de haut niveau. Je n’ai pas participé au duel avant le 0: 4. Rejoint parfaitement la faible défensive. Note: 5,5. 14/16 LUCA WALDSCHMIDT (à partir de 61): Entré en jeu pour Sane après une heure, mais il n’a jamais vraiment été dans le match. Pratiquement aucune action en avant. Note: 4,5. 15/16 FLORIAN NEUHAUS (à partir de 61): Remplacé Goretzka, au moins la mission était bonne. Il ne pouvait vraiment rien bouger non plus. Niveau 4. 16/16 BENJAMIN HENRICHS (à partir de la 77e): Devrait limiter les dégâts dans le dernier quart d’heure. Cela n’a pas fonctionné. Pas de notation.

Du côté des Espagnols, l’entraîneur Enrique a également misé sur un 4-3-3 et pour la troisième fois consécutive sur le gardien Simon. Le professionnel de 23 ans de l’Athletic Bilbao ne devrait pas avoir une seule occasion d’exceller en 90 minutes. De la première à la dernière minute, ce n’était que vers Neuer, qui a paré quelques fois mais a dû pêcher le ballon trois fois hors de son filet avant la pause.

La raison principale en était la défensive allemande complètement indisposée, qui non seulement était submergée par la pression des Espagnols énergiques, mais manquait également d’agressivité et de coordination dans le duel.

Le onze d’Enrique a marqué deux fois avec une tête d’un corner passant par Morata (17e) et Rodrigo (38e), et Torres a profité d’une tête qu’Olmo avait poussée à la barre transversale avec une excellente volée (33e). « Je suis sans voix quand je vois ce comportement défensif », a déclaré l’ex-international Schweinsteiger lors de la pause à la mi-temps au ARD.

Il n’y a pas eu de réaction après avoir changé de camp. Au contraire: Süle, qui se plaignait déjà de douleurs au genou avant le match, a cédé la place à Tah et les écarts que le trio de milieux sans défense Kroos-Gündogan-Goretzka n’avait pas l’intention de combler sont devenus encore plus grands. Torres, le plus fort d’Espagne, est entré dans la liste des buteurs deux fois de plus (55e, 72e), tandis qu’Oyarzabal a fait une demi-douzaine (88e).

Au fait, rien du tout n’est venu de l’offensive allemande récemment très appréciée – à l’exception d’un tir de Gnabry à la 77e minute. Au final, il y a eu une défaite historique, qui était même trop faible en raison des nombreuses autres chances des Espagnols.

L’Allemagne connaît une débâcle en Espagne: voici comment le réseau réagit aux ragots de la DFB 1/23 L’équipe nationale allemande a connu une débâcle lors du dernier match international de 2020. L’équipe de Joachim Löw s’est inclinée 6-0 contre l’Espagne. C’est ainsi que le réseau réagit aux applaudissements. 2/23 Tobias Escher (journaliste indépendant, auteur, expert tactique) 3/23 Christoph Kröger (animateur de podcast « Down Set Talk ») 23/04 Kerry Hau (DFB-Reporter SPOX & Goal) 5/23 Constantin Eckner (Redaktuer BBC, The Times, ESPN, n-tv, t-online, Sport1) 23/06 7/23 Magazine FUMS 8/23 Boutique WUMMS 23/09 Leander Wattig (Editeur ORBANISME) 23/10 Alfred Draxler (chroniqueur en chef BILD) 11/23 12/23 Flo Bogner (Editeur Eurosport.de) 13/23 14/23 Tobias Schäfer (présentateur radio) 15/23 Sebastian Weßling (reporter BVB chez FUNKE Sport) 16/23 Christopher Pieper (politicien) 17/23 18/23 19/23 Max-Jacob Ost (animateur de podcast « Rasenfunk ») 20/23 extra3 (série télévisée NDR) 21/23 22/23 23/23

Ligue des Nations: Le groupe allemand

espace équipe Sp. S U N Déchiré Diff. Pts. 1 Espagne 6 3 2 1 13: 3 dix 11 2 Allemagne 6 2 3 1 10:13 -3 9 3 Ukraine 5 2 3 5:10 -5 6 4 Suisse 5 3 2 6: 8 -2 3

Espagne – Allemagne: les alignements

Espagne: Unai Simon – Sergi Roberto, Sergio Ramos (43. Eric Garcia), Pau Torres, Gaya – Rodri, Koke, Canales (12. Fabian Ruiz) – Dani Olmo (73. Asensio), Morata (73. Gerard Moreno), Ferran Torres (73. Oyarzabal)

Unai Simon – Sergi Roberto, Sergio Ramos (43. Eric Garcia), Pau Torres, Gaya – Rodri, Koke, Canales (12. Fabian Ruiz) – Dani Olmo (73. Asensio), Morata (73. Gerard Moreno), Ferran Torres (73. Oyarzabal) Allemagne: Neuer – Ginter, Süle (46e Tah), Koch, Max – Kroos, Goretzka (61e Neuhaus), Gündogan – Gnabry, Sane (61e Waldschmidt), Werner (76e Henrichs)

Déchiré: 1: 0 Morata (17.), 2: 0 Torres (33.), 3: 0 Rodri (38.), 4: 0 Torres (55.), 5: 0 Torres (72.), 6: 0 Oyarzabal ( 88.)



Les plus grandes défaites de Löw avant? Twice 0: 3 – 2007 contre la République tchèque, 2018 contre les Pays-Bas.

Avec sa 101e apparition, Kroos a égalisé Thomas Häßler et a atteint la onzième place dans la liste des tourne-disques DFB.

La star du jeu: Ferran Torres (Espagne)

Le plus fort de nombreux Espagnols forts a vécu sa plus belle soirée sur la scène internationale à ce jour. L’ailier, qui a déménagé à Manchester City pour Valence avant la saison, a marqué Neuer trois buts et à part cela s’est avéré être un point de difficulté constant pour les Allemands.

Le flop du jeu: Ilkay Gündogan (Allemagne)

Même si tout le monde a déçu: en cette soirée noire, Gündogan symbolisait l’apparence sans défense du Löw-Elf. Il a laissé les Espagnols courir à 0: 2, a pratiquement refusé le duel à 0: 3 et n’a pas l’air bien avec les autres buts encaissés. Aussi faible: son partenaire de milieu de terrain Kroos.

L’arbitre: Andreas Ekberg (Suède)

S’il y avait des preuves vidéo dans la Ligue des Nations, Ekberg aurait été corrigé à la 5e minute. Après que Gündogan ait commis une faute sur Olmo, le Suédois a décidé par erreur d’un coup franc au lieu d’un penalty, ce qui lui a valu de vives protestations de la part des Espagnols. Sinon, Ekberg ne semble pas être significatif.