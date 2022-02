All of Us Are Dead : Y aura-t-il une saison 2 de la série zombie sud-coréenne sur Netflix ?

L’adaptation télévisée d’un webtoon Naver de Joo Dong-geun, All of Us Are Dead ou Jigeum Uri Hakgyoneun (traduction littérale : “Maintenant notre école”) est une série dramatique de zombies sud-coréenne.

Après avoir découvert que son fils a subi des brimades brutales et implacables à l’école, le professeur de sciences du lycée Lee Byeong-Chan développe un virus pour lui donner des pouvoirs spéciaux. Au lieu de cela, cela transforme le garçon en zombie. Lorsque ce virus commence à se propager au lycée Hyosan, un groupe d’étudiants se retrouve au milieu d’une apocalypse zombie.

Après sa sortie, la saison inaugurale de All of Us Are Dead a suscité une réponse positive. Les critiques et les fans ont loué le spectacle pour ses thèmes, son exécution et son récit mordant. Si vous avez déjà regardé la première saison et que vous voulez savoir s’il y aura une saison 2, Betanews vous donne toutes les infos dispo.

Date de sortie de la saison 2 de All of Us Are Dead

La saison 1 de All of Us Are Dead est diffusée depuis le 28 janvier 2022 sur Netflix. Elle comprend 12 épisodes d’une durée de 53 à 72 minutes. Quant à la saison 2, voici ce que vous devez savoir.

Ni les dirigeants de Netflix ni les producteurs de l’émission n’ont confirmé le développement d’une deuxième saison. Cependant, le contenu sud-coréen a connu une augmentation massive de sa popularité ces dernières années. Le pays est devenu une figure de proue dans différentes avenues de divertissement avec le succès colossal de BTS, Parasite et Squid Game. En conséquence, All of Us Are Dead avait déjà un public intégré avant même que sa première saison ne commence à être diffusée.

Ce n’est pas de loin le premier projet appartenant au sous-genre zombie à sortir de Corée du Sud. Dernier train pour Busan est sorti en 2016. Horror Stories (2012), Doomsday Book (2012) et The Neighbor Zombie (2010) sont sortis avant même cela. De plus, Netflix est le distributeur de Kingdom, un k-drama historique avec des zombies. All of Us Are Dead est l’un des ajouts les plus récents à cela. Le webtoon a été sérialisé entre 2009 et 2011. Bien que le matériel source soit limité, les créateurs de la série ont déjà développé et étoffé l’histoire originale pour la première saison. Il n’y a aucune raison pour que cela ne continue pas dans la saison 2.

En fin de compte, le succès d’une série sur une plateforme de streaming donnée est mesuré par le nombre de téléspectateurs. Si All of Us Are Dead peut reproduire le succès d’une série comme Kingdom, il y a une chance légitime qu’elle soit renouvelée pour une deuxième saison. Et si cela se produit, le public peut s’attendre à ce que la saison 2 de All of Us Are Dead sorte vers 2023.

Intrigue de All of Us Are Dead saison 2

All of Us Are Dead | Bande-annonce officielle VF | Netflix France

Lire cette vidéo sur YouTube

Dans la finale de la saison 1, après le bombardement de la ville de Hyosan, la plupart des zombies sont morts. Cheong-San semble avoir péri dans l’incendie. Le groupe perd plusieurs membres avant d’atteindre la sécurité. Nam-Ra cède à ses envies et se sépare du groupe. La séquence finale est définie quelque temps après l’avènement du virus. En visitant le mémorial de ses amis, On-Jo repère un incendie sur le toit de leur école et se rappelle la promesse qu’ils se sont faite. Le lendemain soir, elle et le reste des survivants visitent l’école, qui est maintenant une ruine complète à cause des bombardements. Ils découvrent que Nam-Ra est vivant et se porte bien.

Dans la deuxième saison potentielle, plus d’informations sur les mi-humains mi-zombies seront révélées. Il est possible qu’au moins un zombie se soit faufilé devant la barricade et ait atteint Séoul. En conséquence, la prochaine épidémie pourrait se produire dans la capitale sud-coréenne. Cela réunira probablement à nouveau le groupe de héros.

Casting de la saison 2 de All of Us Are Dead

All of Us Are Dead saison 1 met en vedette Ji-hu Park (Nam On-jo), Chan-Young Yoon (Lee Cheong-san), Yi-Hyun Cho (Choi Nam-ra), Park Solomon (Lee Su-hyeok ), In-soo Yoo (Yoon Gwi-nam) et Kyoo-hyung Lee (Song Jae-il). Le casting de l’émission comprend également Ahn Seung-Kyoon (Oh Joon-young), Jae-Hyuk Lim (Yang Dae-su), Ha Seung-Ri (Jang Ha-ri), Lee Eun-Saem (Park Mi-jin) et Byeong-cheol Kim (Lee Byeong-chan).

Dans la future saison 2, Ahn Seung-Kyoon et Byeong-cheol Kim n’apparaîtront probablement pas car leurs personnages respectifs sont morts, sauf peut-être dans des scènes de flashback. Selon toutes les indications, le personnage de Chan-Young Yoon dans la série est également mort, mais les créateurs ont mal orienté leur public à cet égard à plusieurs reprises au cours de la première saison. Ce ne sera pas une surprise totale si son personnage apparaît dans la saison 2. Le reste de la distribution reprendra probablement leurs rôles et ils seront rejoints par de nouveaux membres de la distribution.