All of Us are Dead : un indice laisse penser que ce personnage est en toujours vie

Même si la mort d’un personnage bien-aimé semble définitive, un indice dans All Of Us Are Dead laisse entendre que ce n’est peut-être pas le cas après tout.

Un indice clé dans l’avant-dernier épisode de All Of Us Are Dead indique que Cheong-san (Chan-Young Yoon) pourrait en fait avoir survécu à l’explosion. All Of Us Are Dead est un drame coréen d’horreur et de zombie qui se déroule principalement dans le lycée fictif de Hyosan, le lieu où le virus Jonah a été libéré.

La série suit les classes 2 à 5, un groupe d’étudiants qui se retrouvent piégés dans l’école et doivent travailler ensemble pour survivre assez longtemps pour être secourus. All Of Us Are Dead a également des intrigues secondaires qui explorent la réponse du gouvernement au virus zombie, les équipes d’ambulanciers qui s’efforcent de faire sortir les survivants de la région, les scientifiques qui étudient le virus et d’autres lycéens qui luttent pour leur survie à leur manière.

All Of Us Are Dead présente de nombreuses variantes du virus zombie, y compris une variante qui transforme les gens en un être mi-humain/mi-zombie connu sous le nom de « demi-zombie » ou « hambie ». L’un des hambies récurrents de la série est Gwi-nam (Yoo In-soo), une brute de l’école, qui chasse Cheong-san pour se venger de l’œil gauche qu’il lui a arraché. Tout au long de la série, Gwi-nam mord les autres, y compris Cheong-san, les transformant soit en demi-zombies, soit en zombies.

Les victimes qui deviennent des zombies sous la main de Gwi-nam sont mordues au cou, tandis que les autres – Cheong-san et la déléguée de la classe Nam-ra (Cho Yi-hyun) – sont mordus au bras et ne subissent pas une transformation complète en zombie. Dans le onzième épisode, Gwi-nam et Cheong-san s’affrontent dans la zone de construction de l’école. Lorsqu’une bombe émise par le gouvernement et visant les zombies de l’école explose, la force de l’explosion propulse les deux hommes dans un puits et les engloutit dans les flammes.

Cependant, un indice dans l’avant-dernier épisode indique que Cheong-san n’est peut-être pas vraiment mort. Le badge d’On-jo (Park Ji-hoo), qui lui a été donné plus tôt, est montré complètement intact sur son corps recouvert de cendres. L’un des traits caractéristiques des demi-zombies de la série est leur capacité à guérir de blessures autrement mortelles, comme les chutes d’immeubles et les empalements. Comme Cheong-san ne présente pas de caractéristiques de transformation en zombie depuis sa morsure, on suppose qu’il était en train de devenir un demi zombie.

La mort de Cheong-san semble relativement définitive, mais l’étiquette de nom intacte trouvée sur son torse indique que ses organes vitaux étaient plus protégés que ce qui avait été initialement perçu par l’explosion. En raison de son probable état de demi-bébé, cela pourrait être un signe important qu’il pourrait ressusciter ou guérir de ce qui semblait initialement être des blessures fatales.

Le scientifique qui a créé le virus, le professeur de lycée Lee Byeong-chan (Kim Byung-chul), affirme que l’hôte du virus doit être complètement éradiqué – tué, puis brûlé pour détruire complètement le corps et le virus. Cela pourrait expliquer pourquoi Nam-ra ne sent rien près du puits. De toutes les morts de All Of Us Are Dead, celle de Cheong-san laisse curieusement beaucoup de questions ouvertes, en raison de l’habitude de la série de simuler sa mort pour les cliffhangers des épisodes, et aussi en raison de sa scène de mort délibérément orchestrée.

En descendant dans le puits, Gwi-nam et Cheong-san semblent être engloutis par les flammes – Gwi-nam encore plus, car Cheong-san descend en l’utilisant comme bouclier corporel. La plupart des corps cendrés au fond du puits semblent relativement intacts, y compris celui de Cheong-san, mais Cheong-san a la particularité d’être probablement un demi-zombie.

Il est crucial que Cheong-san soit un demi zombie pour que cette théorie tienne la route, et ce fait n’est pas garanti malgré le temps qu’il a passé à ne pas se transformer. De plus, l’étendue des pouvoirs de guérison des demi-zombies est encore relativement inconnue. Nam-ra mentionne dans le final qu’elle vit avec d’autres demi-zombies comme elle. Cheong-san est peut-être l’un de ces demi-zombies et pourrait être l’un des personnages de la saison 2 de All Of Us Are Dead, mais ce n’est pas certain.

La mort de Cheong-san, quel que soit son nom, pourrait être définitive. Néanmoins, le fait que la caméra s’attarde sur le badge intact est un signe avant-coureur et est intentionnel – et comme le public l’a déjà appris, All Of Us Are Dead a l’habitude de faire revenir les personnages.