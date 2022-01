All of Us are Dead : Date et heure de sortie sur Netflix

Netflix a une belle liste de films et de séries liés à l’horreur et aux zombies. Ensuite, le streamer va sortir All of Us are Dead, une série apocalyptique sud-coréenne.

Les séries coréennes sont très populaires sur Netflix, et celle-ci se classe parmi les meilleures. Cette série est une nouvelle approche du genre, car les personnages sont pleinement conscients de ce à quoi ils sont confrontés et semblent quelque peu préparés à faire face à la menace des morts-vivants. Cette approche est rafraîchissante car elle est vraiment originale.

All of Us are Dead est basé sur un webtoon intitulé Now at Our School de Joo Dong-geun.

La série se déroule dans un lycée où une épidémie se déclare et où les élèves deviennent des morts-vivants ou luttent pour leur survie contre leurs camarades qui se sont transformés.

La nouvelle série met en vedette Yoon Chan-young, Park Ji-hoo, Cho Yi-hyun, Park Solomon et Yoo In-soo dans le rôle principal. Les autres acteurs sont Bae Hae-sun, Ahn Seung-gyun, Oh Hee-joon, Lee Eun-saem, Shin Jae-hwi, Kim Byung-chul, Yoon Byung-hee, Jo Dal-hwan et Son Sang-yeon.

Date de sortie de All of Us are Dead sur Netflix

All of Us are Dead sortira sur Netflix le vendredi 28 janvier à 09h01, sachez que cette série sortira les huit épisodes en une seule fois.

Regardez la bande-annonce ci-dessous, elle montre beaucoup de gore, et ces zombies sont là pour botter des fesses, mais les étudiants semblent prêts à riposter. Et il ne s’agit pas des zombies de Walking Dead qui se déplacent lentement, mais de la version plus rapide et plus effrayante qui effraie tout le monde.

All of Us Are Dead | Bande-annonce officielle VF | Netflix France

Vous verrez une grande référence à Train to Busan dans la bande-annonce.