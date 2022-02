All of Us Are Dead : Cheong San réapparaîtra-t-il dans la saison 2 ?

Depuis la sortie de All of Us Are Dead sur Netflix, la série a conquis public en proposant une vision rafraîchissante de l’univers de l’apocalypse zombie. Les rumeurs d’une deuxième saison et des acteurs qui y figureront vont bon train.

La révolution qu’a provoquée All of Us Are Dead depuis qu’il a fait ses débuts à l’écran le 28 janvier dans le cadre du catalogue d’options de la plateforme de streaming Netflix l’a positionné dans l’industrie du divertissement comme l’une des productions les plus innovantes réalisées par des talents coréens dans le genre de l’horreur zombie.

En quelques jours et avec seulement 12 épisodes, il a dépassé le record de son prédécesseur The Squid Game avec 124,79 millions d’heures jouées au cours de ses trois premiers jours de disponibilité sur le serveur.

All of Us Are Dead est basé sur un webtoon coréen très populaire de 130 chapitres appelé “Maintenant notre école”, écrit par Joo Dong Keun, publié entre 2009 et 2011 et maintenant, après le phénomène qu’est devenue l’adaptation, il est distribué avec le même nom que la série disponible pour la lecture sur le site officiel du webtoon.

Avec un groupe de jeunes stars sud-coréennes montantes, dont Yoon Chan Young, Park Ji Hoo, Cho Yi Hyun, Park Solomon et Yoo In Soo In Soo dans les rôles principaux. All of Us Are Dead raconte l’histoire, classée 16+, d’un groupe d’étudiants luttant pour survivre après qu’un virus zombie se soit répandu comme une traînée de poudre dans leur lycée, puis dans toute la ville.

L’intrigue met en scène Yoon Chan Young dans le rôle de Lee Cheong San, un étudiant moyen du lycée Hyosan, qui se bat pour sauver la vie de On Jo, la fille qu’il aime, alors que le virus zombie se répand comme une traînée de poudre sur le campus. L’actrice Park Ji Hoo joue le rôle d’On-jo, une étudiante populaire et charismatique, joyeuse et discrète.

Nous rencontrons également Cho Yi Hyun dans le rôle de Nam Ra, la présidente de la classe et la meilleure élève de l’école. Park Solomon joue le rôle de Su Hyeok, un étudiant autrefois rebelle qui décide de se concentrer sur ses études avec le rêve de devenir un soldat et Yoo In Soo joue le rôle de Gwi Nam, un étudiant encore plus dangereux que les zombies eux-mêmes. Alerte spoiler

Parmi les personnages principaux, c’est sans aucun doute à Cheong San que les téléspectateurs se sont le plus attachés, et dont le destin avec une fin apparemment ouverte dans l’épisode 12 de la série a fait naître des théories sur son éventuel retour pour une deuxième saison. Si certains de nos personnages préférés survivent et d’autres non, dans le cas de Cheong San, ce n’est pas tout à fait clair.

Cheon Sang est le personnage préféré des fans de All of Us Are Dead

Dans l’épisode 11 de All of Us Are Dead, Lee Cheong San est mordu par le maléfique Gwi Nam, devenu mi-zombie et mi-humain pour se venger de l’avoir aveuglé d’un œil lors d’un combat dans la bibliothèque. Ce qui lui est arrivé donne lieu au seul moment romantique mais doux-amer qu’il partagera à l’écran avec son premier et dernier baiser avec sa bien-aimée On Jo, pour laquelle il finit par se sacrifier avec ce qui reste de ses amis, pour les aider à s’échapper avant que le gouvernement ne bombarde l’école dans l’une des nombreuses tentatives d’éradication du virus.

L’une des théories les plus discutées concerne ce qui est réellement arrivé à Cheong San. Son corps n’est jamais vu à l’écran lorsque On Jo revient pour découvrir ce qui s’est passé, et encore moins après que Nam Ra ait confirmé l’existence de personnes qui conservent leur humanité malgré leur infection par le virus, dont le garçon pourrait faire partie. Cependant, il faut également noter que tout indique que son corps se trouve dans la cage d’ascenseur où il est tombé lorsqu’il a affronté Gwi Nam et un groupe de zombies quelques secondes avant l’explosion.