All Blacks Diego Maradona maillot hommage vidéo Actualités

La Nouvelle-Zélande a rendu hommage à Diego Maradona lorsque le capitaine Sam Cane a déposé un maillot All Black – numéro 10 – sur le terrain avant le début de leur match test des trois nations contre l’Argentine samedi.

Alors que les All Blacks s’alignaient pour effectuer le Haka, Cane est sorti, s’est dirigé vers le milieu de terrain et a déposé le maillot – avec le nom et le numéro de Maradona dessus – alors que les joueurs argentins se tenaient bras dessus bras dessous et regardaient.

Plusieurs joueurs argentins ont acquiescé en reconnaissance du geste.

Maradona est décédé mercredi d’une crise cardiaque à 60 ans dans une maison à l’extérieur de Buenos Aires où il se remettait d’une opération au cerveau le 3 novembre.

La star du football a été enterrée jeudi lors d’une cérémonie privée – un contraste frappant avec plus tôt dans la journée lorsque des dizaines de milliers de fans en pleurs ont défilé devant son cercueil pendant des heures dans une célébration qui mêlait les honneurs de chef d’État au chaos de un stade tapageur.

La Nouvelle-Zélande a battu les Pumas 38-0 et a pris fermement les Tri-Nations avec un match à jouer.

Sam Cane des All Blacks pose un maillot numéro 10 à la mémoire de Diego Maradona. (Getty)