Alita : Battle Angel, un deuxième film en perspective ?

Le film Alita : Battle Angel a visiblement fait sensation auprès du public. Qui aurait cru qu’il aurait autant de fans ? Quoi qu’il en soit, ces derniers sont apparemment prêts à tout pour voir la sortie en salles de ce que pourrait être la suite de cette fameuse histoire.

C’est en effet ce qu’on peut constater chez les admirateurs de cette œuvre de James Cameron. D’ailleurs, les fans du film seraient vraisemblablement prêts à le défendre corps et âme, et réclament avec force ne serait-ce que l’apparition en salles d’Alita Battle Angel 2. En tout cas, ces derniers n’ont pas hésité à prouver qu’ils tiennent absolument à voir ce dernier. Les campagnes d’affichage qui ont été déployées dans la Cité des Anges en sont décidément une preuve dont personne ne peut nier.

Dans les rues de Los Angeles, les fans d’Alita Battle Angel ont en quelque sorte opté pour une publicité classique pour demander le lancement de la suite. « L’armée d’Alita » a probablement choisi cette option après avoir constaté qu’ils étaient en réalité nombreux à le vouloir. Pour rappel, ces campagnes d’affichage ne sont pas les premières réclamations. Effectivement, les amateurs de ce film s’y sont avant cela pris sur les réseaux sociaux et l’espace numérique. Ils y sont nombreux à réclamer la seconde partie. Sinon, il faut également préciser qu’Alita Battle Angel a rapporté 404,9 millions de dollars dans le monde.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Alita: Battle Angel (@alitamovie) le 17 Juil. 2019 à 1 :18 PDT

Alita : Battle Angel 2 verra-t-il le jour ?

Jusqu’ici, Disney n’a pas encore donné une date officielle ni même fait une annonce, en ce qui concerne la suite. Le combat que mène « l’armée d’Alita » pourrait donc être à long terme. Malgré l’absence de facteur décisif, actuellement, l’espoir leur est toutefois permis étant donné que le film dispose d’une généreuse base de fans. D’ailleurs, ces derniers ne sont pas partis sur quatre-chemins pour se faire entendre. Beaucoup peuvent alors s’attendre à un deuxième opus, car les admirateurs du film ne lâchent pas l’affaire.

La réponse à cette question est principalement entre les mains de Disney. La maison de production qui n’a cependant pas trouvé d’espace sur son calendrier vis-à-vis de sa sortie. D’un autre côté, les fans peuvent espérer une suite après l’annonce faite par HBO Max en ce qui concerne l’arrivée du Snyder Cut de Justice League sur le service de SVOD de divertissement. On parle d’un projet imaginé depuis des lustres qui va désormais voir le jour. Il y a toutefois une certaine différence par rapport au cas d’Alita : Battle Angel. En effet, la suite n’a pas encore été filmée ni charcutée par le studio. Les plateformes de streaming étant un nouveau canal de diffusion, il y a donc beaucoup à croire pour les fans.

Alita : Battle Angel, un film motivant

C’est sûr, il s’agit d’un film qui est vraiment surprenant. Même si Disney ne peut donner plus de satisfaction en ce qui concerne la sortie d’une partie 2, le studio a su donner satisfaction en le proposant. C’est l’une des meilleures adaptations de manga jamais connu, malgré son succès n’ayant pas dépassé les autres. Alita Battle Angel a par ailleurs reçu un score honorable grâce au public chinois, le rentabilisant avec une récolte de plus de 100 millions de dollars au box-office.



Pour rappel, le film parle d’un cyborg auquel il a tiré son titre, Alita. Celle-ci se réveille dans un nouveau corps tout en ne gardant aucun souvenir de son passé. Elle cherche ainsi à découvrir son destin. Dans sa quête, elle fait la rencontre d’Hugo, son amant, qu’elle perd par la suite. Elle comprend alors qui elle est et sa place dans le monde. Elle est devenue la championne de Motorball afin de revenir dans la mystérieuse ville qu’est Zalem et aussi rencontrer Nova, son leader.