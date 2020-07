Alignements confirmés entre Newcastle United et Liverpool – .

in

Newcastle United onze de départ: Dubravka; Manquillo, Fernandez, Rose; Lazaro, Bentaleb, Shelvey, Ritchie; Almiron, Saint-Maximin, Gayle.

Remplaçants de Newcastle United: Darlow, Carroll, Joelinton, Muto, Hayden, Yedlin, Longstaff, Watts, Young.

Onze de départ de Liverpool: Alisson; Williams, Gomez, Van Dijk, Robertson; Milner, Wijnaldum, Keita; Oxlade-Chamberlain, Origi, Minamino.

Remplaçants de Liverpool: Adrian, Fabinho, Firmino, Mane, Salah, Shaqiri, Jones, Alexander-Arnold, Elliott.

Newcastle va avec Martin Dubravka dans le but, et il semble que ce soit une ligne arrière à trois de Javi Manquillo, Federico Fernandez et Danny Rose.

Valentino Lazaro et Matt Ritchie s’alignent comme arrières latéraux, avec Nabil Bentaleb et Jonjo Shelvey comme paire de milieu de terrain.

Miguel Almiron et Allan Saint-Maximin soutiendront Dwight Gayle en haut, avec Andy Carroll sur le banc.

Karl Darlow, Joelinton, Yoshinori Muto, Isaac Hayden, DeAndre Yedlin, Sean Longstaff, Kelland Watts et Jack Young.

Liverpool a Alisson entre les bâtons, avec Neco Williams, Joe Gomez, Virgil van Dijk et Andrew Robertson devant lui.

James Milner et Gini Wijnaldum reviennent pour affronter leur ancien club, Naby Keita les rejoignant au milieu de terrain.

C’est un trois avant d’Alex Oxlade-Chamberlain, Divock Origi et la signature de janvier Takumi Minamino, avec Mo Salah, Roberto Firmino et Sadio Mane tous sur le banc.

Adrian, Fabinho, Xherdan Shaqiri, Curtis Jones, Trent Alexander-Arnold et Harvey Elliott les rejoignent en tant que remplaçants aujourd’hui.

