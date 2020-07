Alignements confirmés d’Arsenal contre Watford – .

in

Onze de départ d’Arsenal: Martinez; Maitland-Niles, Luiz, Holding, Tierney; Xhaka, Willock, Ceballos; Pepe, Aubameyang, Lacazette.

Remplaçants d’Arsenal: Macey, Sokratis, Cédric, Kolasinac, Torreira, Smith, Saka, Nelson, Nketiah.

Onze de départ de Watford: Foster; Femenia, Kabasele, Dawson, Masina; Doucoure, Hughes; Sarr, Welbeck, Pereyra; Deeney.

Remplaçants de Watford: Gomes, Mariappa, Cleverley, Chalobah, Cathcart, Joao Pedro, Gray, Quina, Pussetto.

Arsenal a Emiliano Martinez dans le but, derrière un quatre arrière d’Ainsley Maitland-Niles, David Luiz, Rob Holding et Kieran Tierney.

Joe Willock arrive au milieu de terrain aux côtés de Granit Xhaka et Dani Ceballos, tandis que Nicolas Pepe et Pierre-Emerick Aubameyang soutiendront Alexandre Lacazette en attaque.

Bukayo Saka n’est que sur le banc, aux côtés de Matt Macey, Sokratis Papastathopoulos, Cedric Soares, Sead Kolasinac, Lucas Torreira, Matt Smith, Reiss Nelson et Eddie Nketiah.

Watford cherche désespérément un résultat dans sa bataille contre le drop, et commence avec Ben Foster dans le but derrière un arrière quatre de Kiko Femenia, Christian Kabasele, Craig Dawson et Adam Masina.

Abdoulaye Doucoure rejoint Will Hughes au milieu de terrain, avec Roberto Pereyra et Ismaila Sarr à l’écart. Danny Welbeck affronte son ancien club, soutenant Troy Deeney en haut.

Joao Pedro est sur le banc, rejoignant Heurelho Gomes, Adrian Mariappa, Tom Cleverley, Nathaniel Chalobah, Craig Cathcart, Andre Gray, Domingos Quina et Ignacio Pussetto.

