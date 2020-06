Alicia Keys et John Legend s’affronteront dans le spécial Juneteenth Verzuz

Alicia Keys et John Legend vont s’affronter dans ce qui sera probablement le plus émotif Verzuz bataille jusqu’à présent. La bataille fera partie d’une célébration spéciale du Juneteenth sur Instagram Live. Lorsqu’un fan a rappelé à Keys de vérifier sa connexion Internet avant l’événement, faisant référence à la désormais tristement célèbre bataille de Babyface contre Teddy Riley assiégée de difficultés techniques, Keys a tweeté: «Je t’ai, je le jure!» La légende a déjà évoqué la possibilité d’une bataille avec Keys, convenant avec Nick Cannon dans une récente interview que le duel serait « un feu ». le Verzuz la série de batailles, commencée par le producteur (et le mari de Keys) Swizz Beatz, a décollé pendant la quarantaine, avec des affrontements comme T-Pain contre Lil Jon et Erykah Badu contre Jill Scott. La bataille d’Alicia Keys contre John Legend se déroulera le vendredi 19 juin à partir de 20 h. ET. Voir aussi The 100 saison 7 : qui sont les survivants depuis le début de l’aventure ? 🤣🤣🤣 vous ai, je le jure! https://t.co/kRU0ZFVjy7 – Alicia Keys (@aliciakeys) 13 juin 2020

