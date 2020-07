Alice Liddell: La vraie Alice au pays des merveilles, 1858-1872

Alice Liddell était la deuxième fille de Henry George Liddell, doyen de l’Église du Christ à Oxford. Alice, avec ses sœurs Edith et Lorina, rencontra pour la première fois Lewis Carroll le 25 avril 1856, alors que lui et un ami s’apprêtaient à photographier la cathédrale Christ Church depuis le jardin de la résidence du doyen.

Au cours des prochaines années, Carroll deviendra un ami proche de la famille Liddell. Alice et ses sœurs étaient des modèles fréquents pour la photographie de Carroll, et il emmenait souvent les enfants en sortie.

Le 4 juillet 1862, Carroll et le révérend Robinson Duckworth emmenèrent les filles en bateau sur l’Isis. Alice a rappelé plus tard que, alors que la société prenait le thé sur une banque ombragée, elle implorait Carroll de «nous raconter une histoire».

Selon Carroll, «dans une tentative désespérée» et «sans la moindre idée de ce qui allait se passer par la suite», il a envoyé son héroïne «directement dans un terrier de lapin». À la demande d’Alice, Carroll commença à écrire son histoire. Le 26 novembre 1864, il lui présenta un manuscrit élaboré à la main, intitulé Alice’s Adventures Under Ground.

Quand Alice’s Adventures in Wonderland a été publiée un an plus tard, Alice Liddell a été immortalisée comme l’inspiration du personnage littéraire très aimé de Carroll. Mais contrairement à la fiction «Alice», Alice Liddell a grandi. Au moment où À travers le miroir et ce qu’Alice a trouvé là-bas a été publié, elle avait presque 20 ans et l’amitié étroite de Carroll avec la famille Liddell s’était affaiblie. Sa suite peut être considérée comme un adieu affectueux à Alice alors qu’elle entre dans l’âge adulte.

En 1880, Alice épousa le joueur de cricket amateur Reginald Hargreaves. Elle a vécu la vie cultivée d’une femme de campagne à Lyndhurst, en Angleterre. Elle a eu trois fils, dont deux ont été tués pendant la Première Guerre mondiale. Pour aider à payer les impôts après la mort de son mari, Alice a mis le manuscrit original Under Ground aux enchères en 1928.

Alice a voyagé aux États-Unis en 1932 pour recevoir un doctorat honorifique de l’Université de Columbia pour célébrer le centenaire de la naissance de Carroll. Elle est décédée deux ans plus tard.

Lewis Carrol et Alice

Beaucoup de photographies d’Alice et d’autres enfants de Carroll peuvent sembler carrément loufoques à nos yeux. Comme l’écrit la biographe de Carroll Jenny Woolf dans un essai de 2010 pour le Smithsonian, «sur les quelque 3 000 photographies réalisées par Dodgson dans sa vie, un peu plus de la moitié sont des enfants, dont 30 sont représentés nus ou semi-nus.

Certains de ses portraits – même ceux dans lesquels le modèle est habillé – pourraient choquer les sensibilités de 2010, mais selon les normes victoriennes, ils étaient… enfin, plutôt conventionnels. Des photographies d’enfants nus figuraient parfois sur des cartes postales ou des cartes d’anniversaire, et les portraits de nus, habilement réalisés, étaient considérés comme des études d’art […]. Les Victoriens considéraient l’enfance comme un état de grâce; même les photographies nues d’enfants étaient considérées comme des images de l’innocence elle-même.

Woolf admet que l’intérêt de Carroll, comme les chercheurs l’ont supposé pendant des décennies, était peut-être moins qu’innocent, ce qui a poussé Vladimir Nabokov à proposer «une affinité pathétique» entre Carroll et le narrateur de Lolita. Les preuves de l’implication possible de Carroll sont très suggestives mais peu concluantes.

Burgett résume les affirmations comme étant au mieux spéculatives: «Toute la controverse est un débat de près d’un siècle, et qui ne semble pas faire de progrès majeur dans les deux sens.» Dans une revue Slate de la biographie de Lewis Carroll de Woolf, Seth Lerer reconnaît également la controverse, mais lit les photographies d’Alice, de ses sœurs et de ses amis comme représentatives de tendances plus larges, comme de «brillants témoignages du goût, du sentiment et peut-être de la sexualité. de l’Angleterre mi-victorienne.

Comparaison avec Alice fictive

La mesure dans laquelle Alice de Dodgson peut être ou pourrait être identifiée à Liddell est controversée. Les deux Alice ne sont clairement pas identiques, et bien que l’on ait longtemps supposé que la fiction Alice était très fortement basée sur Liddell, des recherches récentes ont contredit cette hypothèse. Dodgson lui-même affirma plus tard que son Alice était entièrement imaginaire et ne reposait pas du tout sur un enfant réel.

Il y avait une rumeur selon laquelle Dodgson aurait envoyé à Tenniel une photo de l’un de ses autres enfants-amis, Mary Hilton Badcock, suggérant qu’il l’utilisait comme modèle, mais les tentatives pour trouver un support documentaire à cette théorie se sont avérées infructueuses. Les propres dessins de Dodgson du personnage dans le manuscrit original d’Alice’s Adventures Under Ground montrent peu de ressemblance avec Liddell. La biographe Anne Clark suggère que Dodgson aurait pu utiliser Edith Liddell comme modèle pour ses dessins.

Il y a au moins trois liens directs vers Liddell dans les deux livres. Tout d’abord, il les a fixés le 4 mai (anniversaire de Liddell) et le 4 novembre (son «demi-anniversaire»), et dans Through the Looking-Glass la fictive Alice déclare que son âge est «sept ans et demi exactement», le même que Liddell à cette date. Deuxièmement, il les a dédiés «à Alice Pleasance Liddell».

Troisièmement, il y a un poème acrostiche à la fin de Through the Looking-Glass. La lecture vers le bas, en prenant la première lettre de chaque ligne, énonce le nom complet de Liddell. Le poème n’a pas de titre dans Through the Looking-Glass, mais est généralement désigné par sa première ligne, «Un bateau sous un ciel ensoleillé».

(Crédit photo: Royal Photographic Society / Getty Images. Texte: Université du Maryland, bibliothèques universitaires).