Alice in Borderland saison 2 : date de sortie, intrigue, casting… tout savoir sur la suite de la série Netflix

La série japonaise phare de Netflix, Alice in Borderland, revient sur la plateforme de streaming après son introduction réussie lors de la première saison. Réalisé par Shinsuke Sato, c’est l’une des séries à suspense les plus célèbres non seulement au Japon mais aussi dans le monde.

Alice in Borderland est basée sur le manga du même nom écrit et illustré par Haro Aso. Il s’agit d’une série dramatique de science-fiction qui suit l’histoire de Ryohei Arusu. La série a commencé à être diffusée en décembre 2020. Maintenant, après son renouvellement, Netflix la ramènera à nouveau avec la deuxième saison. Betanews vous parle de la date de sortie, de l’intrigue et plus encore de la saison 2 d’Alice à Borderland.

De quoi parle Alice in Borderland ?

La série tourne autour de deux personnages principaux. Ryohei est un joueur NEET de 24 ans qui est obsédé par les jeux vidéo et y joue toute la journée à la maison. D’un autre côté, Yuzuha est une alpiniste qui se retrouve dans la ville vide de Tokyo après la mort de son père.

Ils sont tous les deux volontairement transportés dans cette ville vide. Au début, ils n’ont aucune idée de ce que c’est, mais quand ils le découvrent, les choses empirent. Ils semblent avoir un jeu très dangereux à jouer qui, s’ils échouent, leur coûtera la vie.

Les jeux sont décidés par le jeu de cartes. A la fin de la première partie, le duo obtient une carte visa en guise de trophée de survie. Avec chaque partie approuvée, le visa s’allonge. Donc, si vous continuez à gagner les jeux, vous vivrez. Sinon, à l’expiration du visa, les lasers tirés du ciel vous brûleront.

Alice in Borderland présente des cas étranges et terrifiants. Les jeux sont assez meurtriers et le duo de personnages principaux doit faire tout ce qui est en son pouvoir pour survivre ensemble. S’ils ne prolongent pas leur visa, ils mourront. Pour vivre, ils doivent rivaliser et essayer de trouver une issue.

Alice in Borderland | Bande-annonce officielle VOSTFR | Netflix France

Lire cette vidéo sur YouTube

Récap de la saison 1 d’Alice in Borderland

Dans le récapitulatif de la saison 1 d’Alice in Borderland, nous avons un flash-back de Momoka errant en ville avec Asahi, où ils tournent une tonne de vidéos. Le jeu actuel prend une nouvelle tournure quand Arisu conclut que Momoka était bien la sorcière. Le groupe décide de faire équipe et de jeter Momoka dans le feu, remportant ainsi la partie.

Après avoir gagné le jeu, Arisu et Usagi regardent les vidéos de Momoka et Asahi et découvrent que ces deux-là étaient en fait leurs croupiers. Dans la vidéo, ils localisent également un repaire qui semble être l’endroit où vivaient les maîtres du jeu.

Après quelques recherches, le duo Arisu et Usagi trouvent enfin le repaire. Cependant, aucun joueur n’est présent, à la place il n’y a que des corps exécutés. Ils apprennent également que les maîtres du jeu étaient en fait des joueurs comme eux. A la fin de l’épisode, une dame sort de l’ombre et explique les règles des nouveaux jeux.

Casting d’Alice in Borderland saison 2

Pour le casting d’Alice in Borderland saison 2, on verra le retour des visages habituels. Les personnages principaux, Arisu et Usagi, seront respectivement interprétés par Kento Yamazaki et Tao Tsuchiya. Pendant ce temps, le reste de la distribution reviendra également avec de nouveaux visages.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Alice In Borderland (@aliceinborderlanduk)

Date de sortie de la saison 2 d’Alice in Borderland

Après le lancement de sa première saison, la série a reçu un accueil enthousiaste qui a conduit au renouvellement de la deuxième saison. Bien que la date de sortie officielle de la saison 2 n’ait pas encore été annoncée, elle n’est certainement pas loin.

Alice in Borderland | Saison 2 en préparation VF | Netflix France

Lire cette vidéo sur YouTube

La sortie de la prochaine saison est prévue pour décembre 2022. La série est déjà en production, vous pouvez donc vous attendre à une annonce assez rapide. Concernant le nombre d’épisodes, il est probable qu’il suive le même schéma de 8 épisodes.

En attendant la suite, vous pouvez toujours voir ou revoir la saison 1 de Alice in Borderland sur Netflix exclusivement.