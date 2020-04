Alia Bhatt contre Deepika Padukone: qui a l’air charmant à Saree?

– Publicité –



Deepika Padukone et les divas Alia Bhatt ont déjà été vus portant le sari en organza de Sabyasachi. Lisez pour en savoir plus et nous permettre d’organiser leurs looks ici.

Le designer Ace Sabyasachi Mukherjee fait partie des designers. Que ce soit lehenga, saris ou un procès, ses conceptions et son savoir-faire ont fait de lui l’un des artistes incontournables de Bollywood. Les saris en organza de Sabyasachi ont toujours fait parler de la ville.

– Publicité –

En parlant de cela, Deepika Padukone, divas d’Alia Bhatt et de Bollywood, qui ont surpris la police de la mode en utilisant leurs déclarations de tendance qui étaient fabuleuses, ont déjà été vues portant le sari en organza de Sabyasachi. Organisons ici leurs apparitions:

Deepika Padukone

Deepika Padukone a choisi d’assister au bash du 75e anniversaire de Javed Akhtar. Le sari en organza comprend un travail de broderie florale complexe en fil. Deepika Padukone a drapé le sari sur un chemisier à paillettes. Elle bricole et accessoirise son look. Elle préférait avoir des lèvres brunes et un maquillage des yeux enfumé. Son look a été terminé par le chignon signature de Deepika Padukone.

Alia Bhatt

Un sari en organza était porté par Alia Bhatt en rouge. Le sari en organza d’Alia est livré avec un travail de broderie en cramoisi. Alia Bhatt a drapé son sari sur un chemisier rouge qui était simple. Elle a accessoirisé son apparence avec des bagues en or qui sont également connues sous le nom de chaandbalis. Des cheveux attachés dans un chignon lisse et des produits cosmétiques minimalistes ont complété ce look d’Alia Bhatt.

– Publicité –