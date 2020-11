Alfred Molina de retour en tant que Doc Ock pour MCU Spider-Man 3?

Sony Pictures

Avec de nombreuses rumeurs et grondements selon lesquels le prochain suivi de Spider-Man: loin de chez soi sera un effort multivers qui rassemble plusieurs incarnations différentes de l’ancien Web-head, vient maintenant le mot qu’un autre visage familier pourrait rejoindre le action dans cette version à venir de décembre 2021.

Comme rapporté pour la première fois par GWW, Alfred Molina aurait été sur le tournage de la troisième sortie « en solo » pour Spider-Man de Tom Holland ces dernières semaines. Molina, bien sûr, a magnifiquement dévoré les paysages en tant que docteur Octopus face à Tobey Maguire dans le phénoménal Spider-Man 2 de Sam Raimi.

Cette histoire vient après des rapports selon lesquels Maguire et Andrew Garfield reprendront leurs rôles respectifs de Spider-Man pour le film, tandis que Jamie Foxx reprendra son Electro Rogue de The Amazing Spider-Man 2 à la tête de Garfield.

Pour réitérer, les inclusions de Maguire, Garfield, Foxx et maintenant Molina dans Sony Pictures et la suite loin de chez soi de Marvel Studios n’ont pas encore été officiellement confirmées. En fait, Sony a minimisé ces propos. Mais, cela pourrait tout simplement être un plan pour garder cette nouvelle secrète jusqu’à ce que le ou les robots d’exploration reviennent au grand écran dans un peu plus d’un an.

Il va sans dire, prenez tout cela comme une pure rumeur et insinuation en ce moment. Encore, Trois Araignée-Hommes affronter une flopée de méchants infâmes? On ne peut qu’oser rêver…