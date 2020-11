Alexandre Aja réalise un nouveau film d’horreur – / Film

Crawl réalisateur Alexandre Aja a un nouveau film d’horreur en préparation: Élie. Le film Searchlight Pictures met en scène un jeune garçon qui invite un homme mystérieux dans sa maison, ce qui entraîne à son tour des «choses dérangeantes». Ouais, ça va arriver. Le film est né d’un pitch de Le dernier chasseur de sorcières l’écrivain Cory Goodman, avec Gregory Levasseur qui s’occupe maintenant du scénario.

La date limite a annoncé la nouvelle sur Élie, le nouveau film d’horreur de Crawl et La colline a des yeux réalisateur Alexandre Aja. L’histoire «suit un jeune garçon qui invite un homme mystérieux dans sa maison, croyant que l’étranger est la clé pour sauver sa mère malade. Alors que des choses de plus en plus dérangeantes commencent à se produire autour de sa maison, le garçon se rend vite compte que le sinistre inconnu n’est pas le sauveur qu’il prétend être.

Comme c’est mystérieux! Quel est le problème de cet inconnu? Est-ce un vampire? C’était ma pensée immédiate, avec tout le truc «invité dans la maison». Mais ce n’est que de la spéculation sauvage de ma part. Peut-être que cet étranger est un Wolfman, ou même un Frankenstein. Je vais laisser les gros plans d’Hollywood comprendre celui-ci. David Goyer et Keith Levine de Phantom Four produisent le film avec Adam Goldworm d’Aperture Entertainment. Aja a récemment été annoncé comme réalisateur d’une série Quibi basée sur le manga d’horreur japonais Tomie, mais puisque Quibi est maintenant mort et enterré, je suppose que ce projet est mort, ouvrant la porte à Aja pour sauter Élie.

Les crédits d’Aja comprennent Ramper, les collines ont des yeux, haute tension, Piranha 3D, Cornes, La 9e vie de Louis Drax, et le prochain O2, et si je suis honnête, je dois dire que Crawl est le seul film qu’il a fait que j’ai vraiment aimé du début à la fin. j’ai aimé les pièces de Les collines ont des yeux, Haute tension, et Piranha, mais à la fin, aucun de ces titres ne s’est totalement fusionné. Crawl, cependant, était vraiment un divertissement de film monstre amusant – un film B qui se prenait suffisamment au sérieux pour que tout cela en vaille la peine. Avec tout cela à l’esprit, je suis prudemment optimiste sur Élie. Une chose que je dirai: lorsque Disney a acheté Fox, je craignais qu’ils ne tentent de diluer les films pour adultes à travers des bannières comme Searchlight. Mais jusqu’à présent, cela ne s’est pas produit. Le Searchlight appartenant à Disney a déjà publié la grande comédie d’horreur classée R Prêt pas prêt et ils ont également le R-évalué Guillermo del Toro-produit, Scott Cooper-dirigé Bois sur l’horizon.

