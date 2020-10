Alexander Zverev répond aux allégations de violence domestique de son ancienne petite amie

Scalibor Collier Insecticide Petit et Moyen Chien Longueur 48cm Boîte 1 unité

Scalibor Collier Insecticide Petit et Moyen Chien Longueur 48cm Boîte 1 Unité convient aux chiens de petites et moyennes races. Il lutte contre les tiques, les phlébotomes et les moustique en protégeant la couche superficielle de l'épiderme de votre animal. Son action est efficace pendant 5 à 6 mois.