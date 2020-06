Alexa et Katie Saison 4: tout ce que vous devez savoir

Créé par Heather Wortham Alexa And Katie est un projet original de Netflix. Il s’agit d’une sitcom avec Paris Berelc, Isabel May, Jolie Jenkins, Emery Kelly, Eddie Shin, Finn Carr, Tiffani Thiessen et Jack Griffo. La série a été créée le 23 mars 2018 et a rassemblé de nombreux téléspectateurs.

Alexa et Katie: complot

L’histoire tourne autour de deux meilleurs amis qui sont en première année et a déjà commencé à rêver et à fantasmer sur leur épopée au lycée. Alors qu’Alexa commence à perdre ses cheveux après la chimiothérapie, Katie est déterminée à l’aider à s’en sortir. Katie décide de devenir chauve pour que sa copine se sente à l’aise avec sa perte de cheveux tragique. En dépit d’être victime d’une maladie mortelle, Alexa est pleine de vie et passionnée par sa vie. La saison suivante crée des défis pour les filles pour réaliser leurs rêves et leurs aspirations.

Jusqu’à présent, trois saisons d’Alex et Katie sont disponibles sur Netflix, et la quatrième saison sera abandonnée par Netflix cette semaine. Netflix a officiellement annoncé que la sitcom préférée sera diffusée sur Netflix sur 13 juin 2020. Plus tôt, les showrunners ont annoncé qu’ils concluraient la série lors de la troisième saison. Cependant, la popularité de l’émission a incité les créateurs à repenser les mises à jour de renouvellement. Néanmoins, nous n’avons reçu aucune déclaration officielle, nous ne pouvons donc pas en être absolument sûrs.

Est cette dernière saison d’Alex & Katie

Depuis cette saison, le renouvellement oscille entre oui et non, le sort de l’avenir d’Alex And Katie est dans le doute. Selon une agence de presse, Paris Berelc (Alexa) et Isabel May (Katie) ont fait leurs adieux à l’émission. Malheureusement, il est certain que le spectacle ne pourra pas être renouvelé pour une autre saison. On peut donc dire que cette saison est la dernière saison d’Alex And Katie.