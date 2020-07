Alexa et Katie La saison 5 est sortie, date de sortie, Isabel May et Paris Berelc sont de retour dans le casting, l’intrigue, les attentes de la saison à venir et où regarder l’émission, nous avons tout couvert pour vous

Alexa et Katie un spectacle de Heather Wortham qui a donné à beaucoup de ses fans des objectifs d’amitié majeurs et les personnages de la série sont admirés de tous. La première apparition de l’émission remonte à 2018. Pour son éclat, l’émission a été nominée aux Emmys.

La dernière saison de l’émission est entrée en parties avec la première partie sortie en décembre 2019 et la deuxième partie est apparue récemment en juin 2020. Chacune des parties se compose de 8 épisodes. Il n’y a pas de date de sortie officielle de l’émission, mais Netflix a annoncé son annulation après la dernière saison.

Jeter

● Paris Berelc akan Alexa Mendoza ● Isabel May alias Katie Cooper ● Jolie Jenkins alias Jennifer Cooper ● Emery Kelly alias Lucas Mendoza ● Eddie Shin alias Dave Mendoza ● Finn Carr alias Jack Cooper ● Tiffani Thiessen alias Lori Mendoza ● Jack Griffo alias Dylan ● Merit Leighton aka Hannah

Terrain

Alexa et Katie, deux amis qui sont des lycéens et au cours de l’émission, les deux amis ont du mal à survivre au lycée. Le problème s’aggrave quand Alexa a reçu un diagnostic de cancer. Ce fait a rendu leur vie scolaire beaucoup plus difficile et complexe, pleine de problèmes et de maladies. Dans l’émission, Alexa a du mal à laisser derrière elle le cancer mais a du mal à avancer. L’émission parle de leur amitié et de la façon dont ils se sont tenus, quoi qu’il arrive.

L’attente de la prochaine saison

La dernière saison s’est terminée sur un cliffhanger et les fans sont curieux de connaître la saison 5. La vie universitaire de ces deux amis a commencé et les fans sont curieux d’en savoir plus sur leur histoire. Et les fans s’attendent également à revoir ces deux meilleurs amis ensemble dans la série.

Où regarder

La série est disponible sur Netflix et vous pouvez aller la regarder là-bas