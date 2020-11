Alex Trebek est décédé «  paisiblement  »

2020-11-09 15:00:05

La vie d’Alex Trebek s’est terminée par une « bonne journée » avant de « quitter paisiblement » le monde dimanche (08.11.20) à l’âge de 80 ans.

Le «Jeopardy! l’hôte est décédé à l’âge de 80 ans dimanche (08.11.20) à la suite d’une bataille contre le cancer du pancréas, mais son ami Mike Richards a insisté sur le fait que ses derniers instants étaient « bons » et qu’il a pu parler avec ses proches avant de prendre son dernier souffle.

Mike, un dirigeant du jeu télévisé, a déclaré à l’émission de télévision américaine ‘Extra’: « Son dernier jour a été en fait une bonne journée. Il s’est assis sur la balançoire avec [his wife] Jean … Il était cohérent … Il a pris les appels d’amis et de famille.

« Dans tous les sens du terme, il est parti paisiblement. »

Alex a pu filmer son dernier épisode de «Jeopardy!» il y a à peine 10 ans, à travers la douleur, au grand étonnement de ses collègues.

Mike a déclaré: « Il a été opéré il y a environ trois semaines et j’ai pensé: ‘Il ne reviendra certainement pas pour ces enregistrements / Et il deviendrait très sévère avec moi. Il disait:’ Non, je serai là. ‘ Et – Dieu l’aime – il l’était. »

Et l’exécutif a révélé que les derniers épisodes du présentateur bien-aimé seront diffusés « la semaine de Noël ».

Il a ajouté: « Et il donne un discours incroyable sur l’émission de lundi sur le fait de se réunir et d’être avec votre famille qui résonnera encore plus maintenant. »

Alex a hébergé «Jeopardy!» pendant 36 ans et a été déterminé que cela continuerait après sa mort et que les responsables du programme chercheront un nouvel hôte qui pourra « honorer [his] héritage ».

Mike a dit: « [Alex] voulait que le spectacle continue. Il a été très clair à ce sujet …

« Quand vous avez une légende comme celle-là, vous n’essayez pas de remplir les chaussures. Vous mettez quelqu’un dans qui honore son héritage. »

Alex a révélé son diagnostic de cancer en 2019 et a été ouvert à plusieurs reprises sur sa bataille, notamment en admettant cette année qu’il arrêterait ses traitements contre le cancer si son dernier cours échouait.

