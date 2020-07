Alex Kurtzman, showrunner de Star Trek, parle d’un fanatique toxique

Le légendaire Jean-Luc Picard est de retour sur nos écrans et c’est une bonne chose. En fait, c’est une bonne chose, mais avoir un public aussi énorme et passionné – chacun d’entre eux avec une opinion – est une foule difficile à satisfaire.

À partir du moment où il a été annoncé pour la première fois que CBS allait ramener « Star Trek » sur nos écrans en novembre 2015, les fans avaient raison d’être à nouveau excités. Après tout, cela faisait plus de 10 ans que nous n’avions pas vu un nouvel épisode sur nos téléviseurs pour la dernière fois, et même alors, c’était la finale de la série extrêmement décevante de la sous-estimée « Enterprise » en mai 2005.

Pendant ce temps, Disney a acheté Lucasfilm et a redonné vie à « Star Wars », et les fans de cette franchise avaient au moins quelques séries animées pour les maintenir jusqu’en décembre 2015, lorsque « The Force Awakens » est arrivé sur les écrans de cinéma. Et les fans de « Star Wars » sont également exigeants, comme on l’a vu lors de la sortie de la suite polarisante « The Rise of Skywalker » à la fin de l’année dernière.

La réaction a abouti à l’adoption généralisée d’un nouveau terme, «fandom toxique». Il peut être généralement résumé comme un état de possessivité et de droit qui conduit à un sentiment de supériorité au sein d’une communauté de fans. Même si le concept existait depuis longtemps, c’était la première fois qu’il était vu à une telle échelle.

Le fandom toxique peut prendre deux formes: les fans peuvent dire que tout changement est mauvais et que rien ne sera jamais aussi bon que l’original, ou ils peuvent refuser de reconnaître les critiques même si elles sont soutenues par des arguments raisonnables.

Il est parfois facile d’ignorer un dialogue faible, une écriture médiocre, une exposition excessive, trop de technobabbles, un déroulement inégal de l’histoire ou une intrigue qui met à mal les croyances, simplement parce que nous sommes dépassés de voir nos personnages préférés sur nos écrans. Il est important de maintenir des normes d’écriture, de narration et de production… – maintenant plus que jamais, car nous devons payer pour le service de streaming pour regarder nos émissions préférées. Ces émissions sont de grandes entreprises, chaque épisode coûte plus de 8 millions de dollars et nous payons pour cela.

Space.com s’est entretenu avec les producteurs exécutifs de « Star Trek: Picard » Heather Kadin et Alex Kurtzman à ce sujet lors de la première de la série à Hollywood le 13 janvier.

« Nous lisons toujours les commentaires. Je pense que c’est inestimable », a déclaré Kadin. « Je pense lire les commentaires et évidemment, si une personne a une réaction spécifique à une chose, oui, c’est l’opinion de cette personne et c’est un point pris. Mais je pense qu’il y a beaucoup de valeur à voir un groupe de fans réagir à. une décision que nous avons prise de manière positive ou négative, car je pense qu’en fin de compte, il y a des gens qui sont fans de cette émission depuis 50 ans… et qui se sentent propriétaires de cette émission au-delà de ce que nous en faisons.

« Je pense donc que ne pas écouter ces réactions et écouter ces critiques, positives et négatives, serait se rendre un mauvais service », a-t-elle déclaré.

« Les fans ont gardé ‘Star Trek’ en vie pendant plus de 50 ans. Leur voix est en fait la plus répandue de toutes, et je pense qu’elle leur appartient vraiment », a ajouté Kurtzman.

« Ce n’est pas que du bout des lèvres. Nous prêtons vraiment attention à ce qu’ils disent et nous finissons par virer de bord dans certaines directions en fonction de ces commentaires. Mais je pense entendre [criticism] fait partie de la conversation. Si vous êtes fan, il y aura toujours un débat sur «Star Trek». Je pense qu’en général, les fans de «Star Trek» sont un très bon groupe », a-t-il déclaré.

« Je ne les perçois pas comme toxiques, en fait. Je pense qu’il y a une différence entre le débat et la toxicité. Le débat est essentiel. Mon sentiment est que si vous êtes à 50/50, vous vous débrouillez probablement bien. C’est quand vous êtes à 90/10 que vous avez des problèmes. Donc, généralement, je pense que nous écoutons, nous essayons d’incorporer ce qu’ils ont à dire – et nous écrivons nous-mêmes en tant que fans, donc ce serait stupide de notre part de ne pas faire ça. «

Un langage grossier inutile et des remarques haineuses sans justification sont exactement le genre de chose qui a poussé Wilson Cruz (Dr Hugh Culber dans « Discovery ») à annoncer récemment qu’il ne publierait plus de mises à jour de la production sur la saison 3 de « Discovery » sur Twitter.

Tu sais quoi, j’ai fini. Je ne publierai rien d’autre sur l’expérience de la production. Beaucoup trop de gens saisissent cela comme une opportunité de projeter, de justifier la théorie non informée qu’ils ont créée dans leur esprit, alors j’ai terminé. Je te verrai à la première de plusieurs saisons12 février 2020

Les médias sociaux n’ont certainement pas aidé. Imaginez à quel point le tollé aurait été pire lorsque la nouvelle a été annoncée que le personnage de Starbuck était en train d’être repris dans « Battlestar Galactica » de Ron Moore. Et regardé comment cela s’est avéré: seulement la meilleure science-fiction jamais écrite pour la télévision.

Un vieil article qui apparaît de temps en temps affirme que les fans ont été scandalisés par l’annonce du casting de « The Next Generation », et bien qu’il y ait eu un certain scandale, certaines citations de l’article auraient été prises hors de leur contexte. L’article provient de l’édition du 9 juin 1987 de l’hebdomadaire tabloïd « Globe », donc oui, il est tout à fait possible qu’ils aient effectivement été sortis de leur contexte, surtout lorsque vous réalisez que l’individu cité n’était autre que Shirley Maiewski, une femme qui est souvent appelée la « grand-mère de Trek » et a été l’un des plus grands soutiens de l’émission depuis le premier jour.

Cela ne veut pas dire que cela n’existe pas; un bon exemple est proche du début du documentaire vraiment étonnant, « Ce que nous avons laissé derrière: Star Trek DS9 », la distribution a lu quelques commentaires et critiques assez méchants qui ont été écrits sur « Deep Space Nine ».

En fin de compte, il s’agit toujours d’opinions et nous devons tous respecter cela, même si nous ne sommes pas d’accord.

En tant que personne qui a des opinions assez fortes sur les films de science-fiction et la télévision, rien ne m’illumine plus que lorsque dans une file d’attente à un Comic-Con par exemple, quelqu’un offre une opinion intéressante et inhabituelle – qui est différente de la mienne – et nous avons la chance d’en parler. Vivez longtemps, prospérez et débattez de la science-fiction de manière responsable.

