Alex Hugo sur France 3 : Samuel Le Bihan de retour avec la saison 7

Ce soir, c’est sur France 3 que nous allons retrouver Samuel Le Bihan dans Alex Hugo avec 1 nouvel épisode inédit marquant le départ de la diffusion de la saison 7 de la série policière française. Il sera suivi par la rediffusion de l’épisode 2 de la saison 4.

Alors qu’auparavant, Alex Hugo était diffusé sur France 2 le mercredi soir, c’est désormais sur France 3 que vous retrouverez “La Tendresse” le mardi soir. Ce n’est pas la première fois que France télévisions décide de change un programme de chaîne, nous avons vu le cas au printemps dernier avec Capitaine Marleau qui est passée à l’inverse de France 3 le mardi à France 2 le vendredi, ce qui, à priori, ne change pas grand-chose à l’audience.

Alex Hugo est une série française créée par Franck Thilliez et Nicolas Tackian qui est à la base une adaptation du roman de Richard F. Hugo intitulé La Mort et la Belle Vie. Les premières saisons comptaient seulement 2 ou épisodes, désormais, depuis la saison 6, on a droit à 4 épisodes et, pour ceux qui ne le savent pas, il y aura bien une saison 8 de Alex Hugo mais ce sera aussi la dernière pour Lionnel Astier qui a annoncé son départ.

“Aujourd’hui je pense avoir fait le tour de mon personnage, j’ai le sentiment que nous sommes un peu dans la redite le concernant”.

Cette saison 7 nous ramène une fois de plus dans les montagnes des Hautes-Alpes où Alex Hugo (Samuel Le Bihan) a choisi de s’installer pour fuir la ville et la violence qu’il ne supportait plus alors qu’il était un grand flic de Marseille. C’est donc toujours dans la police rurale de Lusagne (ville fictive pour info) que nous retrouvons ce flic pas comme les autres toujours entouré de ses acolytes Angelo Batalla (Lionnel Astier) et le brigadier Tony Leblanc (Fabien Baïardi). Il sera également toujours épaulé par ses collègues de la police judiciaire de Marseille la commissaire Christine Dorval (Marilyne Canto) et le lieutenant Pascal Renart (Mikaël Fitoussi).

L’épisode 1 de la saison 7 s’intitule La Voie de l’esprit. Nous verrons Alex Hugo sauver du suicide Elise, une jeune femme qui a été victime d’une agression sexuelle. Réussissant à la convaincre de porter plainte, il découvre une autre femme elle aussi agressée comme Elise. Renart et Dorval découvrent qu’Alex Hugo est sur la piste d’un violeur en série qui sévit depuis des mois dans la région.

L’épisode 2 de la saison 7 d’Alex Hugo s’intitule La fin des temps. Dans ce nouvel opus, c’est le corps d’un homme qui est retrouvé après avoir été charrié par un torrent. Cet épisode sera diffusé mardi 28 septembre sur France 3.

Les 2 nouveaux épisodes inédits de la saison 7 de Alex Hugo sont diffusés mardi 21 et 28 septembre sur France 3 et d’ores et déjà disponibles en streaming sur Salto.