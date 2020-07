Álex Bueno révèle la véritable raison de sa rupture avec Fiama après «L’île des tentations»

«L’île des tentations» est sans aucun doute devenue la télé-réalité de la saison. L’espace que Mónica Naranjo a dirigé dans sa première édition et que Sandra Barneda présentera dans ses deux prochaines saisons nous a donné des moments et plusieurs pauses. L’un des plus remarquables est celui d’Alex Bueno et de Fiama Rodríguez et c’est que malgré le fait qu’ils soient tous les deux entrés dans le programme très amoureux et prêts à se marier quelque temps plus tard, ils ont finalement réalisé qu’ils n’étaient pas compatibles les uns avec les autres. Après plusieurs pauses avant d’atteindre le format, ce qui s’est passé à l’intérieur a fini par dynamiser la relation une fois pour toutes.

Álex Bueno et Fiama Rodríguez dans «L’île des tentations»

Il voulait en parler Bueno lui-même dans ‘Bendito internet’, l’espace que Lorena Romero dirige sur la plateforme vidéo Mediaset Espagne. Le premier voulait faire le point sur son temps au format Quartz, dont il se sent particulièrement fier et calme. « Que la pire chose qu’on puisse me dire, c’est que j’étais le pleurnichard de l’édition … parce que je laisse la tête très haute », avoue-t-il, avant de révéler à quel point c’était mauvais pour tout ce qu’il a vu de Fiama dans l’émission. « J’ai vu des attitudes et des moments que je n’aimais pas du tout (…) et à la maison j’ai vu des moments encore pires que je n’avais pas découverts aux feux de joie (…) elle a dû avaler ses mots, le mot loyauté était trop grand pour elle »

Le garçon n’a pas hésité à inculper durement Fiama, qu’il avoue avoir « désidéalisé » après être passé par le format.. « C’est une tante qui est capable de tout à la télévision (…). Elle a toujours aimé ce monde et elle ne fait pas comme moi, je ne pense jamais à sacrifier ma vie pour ça », affirme-t-il, qui donne l’exemple lorsque la rumeur disait qu’il avait une relation avec Rubén: « Elle ne l’a jamais nié, elle l’a laissé en l’air, parce qu’elle voulait qu’il soit parlé ». Il est clair que l’opinion de Bueno sur Fiama est très négative mais; Quel a été le véritable déclencheur de la rupture entre les deux?

Une troisième personne, le déclencheur

Eh bien, lui-même voulait l’expliquer. « Nous avons essayé de le corriger mais ce n’était pas la solution », Il a commencé en disant, et en avouant plus tard qu’après le programme, il me restait beaucoup de choses (…) et au fil des semaines, j’ai commencé à lui lancer des choses (…) et la relation a commencé à se détériorer« Mais le vrai problème est venu plus tard, quand, selon lui, une troisième personne est entrée dans la relation, ce qui est la véritable raison de leur rupture. »Il y avait une troisième personne, un collègue avec qui j’ai parlé 24h / 24 et 7j / 7, c’est une personne très proche (…) quelqu’un que je ne veux pas mettre (…) mais très proche d’elle « , a déclaré le garçon.